Для девушек решающим моментом в образе являются волосы. Поэтому стрижку и прическу выбирают с особой тщательностью. Многие отдают предпочтение коротким волосам. Это удобно, дерзко и красиво. Лучше всего такая длина волос подходит девушкам с узким лицом треугольной или овальной формы, делая полный образ более гармоничным и утонченным.

Кудри

Прическа с кудрями всегда была самой милой и женственной. Благодаря этому даже самый дерзкий образ с короткой стрижкой можно сделать милым.

В 2022 году самыми модными видами кудрей будут крупные естественные завитки. Преимущество коротких волос в такой укладке очевидно. Вы потратите минимум времени, а получите шикарный результат.

Плетения

Если вы думаете, что сделав короткую стрижку, можно попрощаться с различными плетениями, то вы глубоко заблуждаетесь. Короткая стрижка ― не повод для отказа от них, если у вас только не стрижка под мальчика.

Для выполнения плетения на коротких волосах требуются определенные навыки и сноровка. Плетение для коротких волос делается с постепенным захватом прядей и, конечно, не обходится без лака, шпилек и маленьких резиночек. Все эти средства помогают лучше закрепить вашу прическу и продержаться ей как можно дольше.

Лучше всего делать вывернутые плетения ― они будут придавать дополнительный объем и эффект густых волос.

Начес

Для коротких волос всегда остаётся модным начес. В 2022 году он также будет актуален. Легче всего начес сделать на коротких волосах разной длины, таких как градуированное каре. В такой стрижке волос начесывают по слоям, и создаётся шикарный объем.

Для лучшего эффекта начеса используйте пенку и лак для волос.

Вместо начеса можно воспользоваться плойкой гофре. Для этого можно купить специальную тонкую плойку для объема или аккуратно использовать утюжок с рифлёной пластиной. Гофре выполняется на нескольких сантиметрах от корней, и у вас получается тот же эффект, что и от начеса.

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