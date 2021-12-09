Гороскоп на 10 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Для кого пятница будет удачной, а для кого ― полной разочарований? Узнайте в гороскопе на 10 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Пятница будет подходящим днем для саморефлексии. Если вы оглянетесь назад, то наверняка будете знать, куда идти дальше.

Телец

Препятствия в работе побудят Тельцов к переосмыслению ситуации. Благодаря своей рассудительности вы найдете верное решение.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам быть увереннее в этот день. Не стесняйтесь, смело высказывайте свою точку зрения. Коллеги и знакомые оценят вашу прямоту.

Рак

В пятницу Раков ждет изнурительный день на работе. Вам предстоит решить множество дел и держать удар перед конкурентами. Но вечер будет приятным для вас.

Лев

Тщательно обдумайте свой план, прежде чем осуществить его. Кто-то будет благодарен вам за хороший совет и не останется в долгу.

Дева

Пятница будет полна изменений для Дев. Если вы осмелитесь сделать шаг в неизведанное, то получите импульс в развитии. Тем не менее, полагайтесь не только на свою интуицию, но и на холодный ум.

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Весы

В гармонии с партнером Весы черпают новые силы. Сделайте что-то приятное для любимого человека в пятницу. В работе все будет идти по плану.

Скорпион

Неудачный день для Скорпионов. Накопленная за неделю усталость даст о себе знать, и вы с трудом сможете держать себя в руках. Не берите на себя слишком много в этот день. Лучше перенести все важные дела на понедельник.

Стрелец

Наслаждайтесь созерцанием своей жизни, но не впадайте в меланхолию. Найдите время, чтобы воплотить в реальность давно откладываемый проект.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам быть смелее в пятницу. Займитесь тем, чего раньше избегали. Откройте свои чувства близкому человеку. Это сделает вас счастливее.

Водолей

Инициативность и уверенность в себе ― залог успеха Водолеев. Но не позволяйте недоброжелателям играть на ваших эмоциях.

Рыбы

В пятницу Рыбы получат хороший совет от близкого человека. Воспользуйтесь им! В сфере здоровья все будет в порядке.

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