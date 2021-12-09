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9 магических секретов для молодоженов от цыганской ясновидящей Рубины Цыбульской

09.12.2021

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская эксклюзивно поделилась с читателями stb.ua секретами для счастливой семейной жизни.  

  1.  В первый день замужества под кровать нужно положить нож, который использовался в быту в вашем доме. Оставьте его там на месяц, а потом закопайте в землю. Это убережет брак от вмешательств родни и сгладит ссоры между молодоженами.
  2. Отломите правой рукой кусочек свадебного каравая и оставьте на 21 день. После – замочите в молоке и скормите собаке. Это необходимо для того, чтобы супруг ваш был хозяйственным и добытчиком для семьи.
  3.  Простыню, на которой спали молодожены в первую ночь, сохранить и не стирать, пока не появится ребенок. Этот способ поможет забеременеть и обеспечить успешные роды.
  4. Отрежьте от подаренных на свадьбу роз два бутона и положите под подушку в брачную ночь, а после заберите и высушите. Храните их вместе первый год брака. Так вы усилите любовь своего супруга или супруги.
  5. Раздайте все, что осталось после свадебного стола, всем желающим, кто пришел разделить с вами радость свадьбы. Так вы внесете в свою молодую семейную семью достаток и уважение.
  6. Переступая порог дома, где будете жить, в первый день своей семейной жизни, возьмитесь за руки. Мужчина должен сделать первый шаг, а следом жена. Этот обряд усилит поддержку и взаимопонимание молодых.
  7. Для привлечения благополучия в браке молодым сразу после бракосочетания под ноги необходимо бросать зерновые. Это может быть пшено, рожь, овес.
  8. Чтобы брак не распался вскоре после свадьбы, нужно во время празднования обвязать руки жениха и невесты красной лентой и так они должны выпить каждый из своего бокала сладкий алкогольный напиток (шампанское, ликер, наливка). Но не водка!
  9. Если молодоженам выпала возможность соединить свою судьбу в то время года, когда они могут посадить дерево (где угодно, в том месте, в котором они его смогут навещать и оно будет в безопасности), то стоит использовать этот шанс. Потому что дерево будет воспринимать вас, как родных, тем самым усиливая энергетику обоих и вашего союза в целом. То же самое стоит сделать в первые полгода после рождения ребенка. Поднесите дитя к дереву сразу после посадки, дайте ему коснуться саженца. Это дерево будет оберегать ваше чадо от болезней и неудач, пока живо.

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