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Мода 2022: зимние тренды

08.12.2021

С наступлением зимы всегда хочется чувствовать комфорт, но в то же время выглядеть стильно. Кроме того, это прекрасная пора для экспериментов. Что же будет модно в этом сезоне? В нашем материале мы подготовили для вас самые трендовые идеи одежды на зиму 2022. 

Мода 2022: зимние тренды

Зима 2022 года порадует модниц не только теплыми и уютными, но и яркими вещами. В этом сезоне актуальными остаются вязанные изделия, пуховики и плиссированные юбки. Кроме того, любительницы блестящих нарядов смогут быть в тренде не только в Новый год, но и на протяжении всей зимы.

Представляем вам восемь самых важных модных тенденций зимы 2022 года.

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Стиль 2000-х

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Пуховики и стеганые вещи

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Необработанный деним

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Клетка

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Вязаные вещи

Мода 2022: зимние тренды

Костюм с юбкой

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Плиссированные юбки и платья 

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Блестящие вещи

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Источник фото: pinterest.com

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