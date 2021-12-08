Лунный календарь на декабрь 2021: когда полнолуние
08.12.2021
Луна оказывает сильное влияние на здоровье и жизнь человека. Поэтому, если знать фазы небесного светила, то можно избежать проблем с самочувствием и спланировать самые важные события. Когда в декабре 2021 года ждать новолуние и полнолуние — узнайте в нашем материале.
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Даты новолуния и полнолуния в декабре 2021:
Дата новолуния в декабре 2021 — 4 декабря в 10:42.
Дата полнолуния в декабре 2021 — 19 декабря в 7:35.
Фазы луны по числам в декабре 2021:
1‒3 декабря — убывающая Луна.
4 декабря в 10:42 — новолуние.
5‒18 декабря — растущая Луна.
19 декабря в 7:35 — полнолуние.
20‒31 декабря — убывающая Луна.
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