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Матча-латте: рецепт от суперфиналиста «МастерШеф»

08.12.2021

Матча-латте пользуется огромной популярностью во всем мире, и это не просто так. Благодаря полезным свойствам чая матча этот напиток не только вкусен, но и полезен. Как же приготовить матча-латте дома? Пошаговый рецепт от  суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича читайте в материале.

Матча-латте: рецепт

Ингредиенты для 1 порции:

  • фильтрованная горячая вода — 60—80 мл
  • порошковый чай матча — 2—3 г
  • молоко — 150 мл
  • мед или сахар — по вкусу

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Приготовление: 

  1. Насыпьте 2 г матча (1/2 чайной ложки) в широкую чашку или миску. 
  2. Залейте матча водой, прогретой до 80 °С.
  3. Взбейте смесь с помощью венчика, чтобы получилась густая паста с пузырьками на поверхности. Главное, чтобы готовая смесь была однородной и без комочков. 
  4. Добавьте мед, сахар или любой другой подсластитель по вкусу и тщательно перемешайте. 
  5. Закипятите молоко и остудите его до 80 °С. 
  6. Ручным или автоматическим капучинатором взбейте молоко до густой стойкой пены. 
  7. Аккуратно введите в пасту матча подготовленное молоко.

Приятного аппетита!

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