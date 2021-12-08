Гороскоп на 9 декабря 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 9 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Кому день принесет изменения в жизни, а кто должен серьезно заняться планированием? Узнайте в гороскопе на 9 декабря от экстрасенсов СТБ.
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Овен
В четверг Овнам стоит немного ослабить привычный самоконтроль и дисциплину. Не переоценивайте свои силы. Уделите больше времени отдыху.
Телец
Вы даете другим поддержку и чувство безопасности. За это вас ценят коллеги и родные. Проявите эти качества по максимуму в четверг ― и вас будет ждать успех.
Близнецы
Близнецы часто отдают себя целиком другим и забывают о личной жизни. Это должно прекратиться. Забудьте хоть на день об окружающих и уделите время себе!
Рак
В четверг ваше физическое и эмоциональное состояние будет лучше обычного. Используйте этот момент для достижения поставленных целей.
Лев
Не паникуйте, если не сможете соблюдать все дедлайны в четверг. Нервы не решат проблему. Важно подойти серьезно к планированию, и тогда вы сможете избежать потерь.
Дева
Прежде чем принять решение, Девам следует учесть все возможные риски. Только мудрость и терпение помогут вам продвинуться вперед.
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Весы
В четверг сердце Весов откроется новому. Вы сможете наконец поговорить по душам со своим партнером. Также стоит обратить внимание на здоровье.
Скорпион
Чаще делайте перерывы в четверг. Это поможет вам сохранить силы до конца рабочего дня, несмотря на всю загруженность. Вечером возможна хорошая новость.
Стрелец
В четверг находчивость Стрельцов будет на максимуме. Ничто не скроется от вас в этот день. Вы будете умело выявлять секреты других и сможете использовать их в своих интересах.
Козерог
Козероги, позвольте себе измениться! Пора искать новое направление деятельности. Сейчас для этого, как никогда, подходящее время.
Водолей
В четверг эмоциональная энергия Водолеев может упасть. Вы будете игнорировать напоминания и раздраженно реагировать на препятствия. Уделите больше времени себе в этот день.
Рыбы
Не тратьте свое свободное время на людей, которые отнимают все силы. Лучше уделите их семье и партнеру. Больше говорите о том, что чувствуете.
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