Гороскоп на 9 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Кому день принесет изменения в жизни, а кто должен серьезно заняться планированием? Узнайте в гороскопе на 9 декабря от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2021 год

Овен

В четверг Овнам стоит немного ослабить привычный самоконтроль и дисциплину. Не переоценивайте свои силы. Уделите больше времени отдыху.

Телец

Вы даете другим поддержку и чувство безопасности. За это вас ценят коллеги и родные. Проявите эти качества по максимуму в четверг ― и вас будет ждать успех.

Близнецы

Близнецы часто отдают себя целиком другим и забывают о личной жизни. Это должно прекратиться. Забудьте хоть на день об окружающих и уделите время себе!

Рак

В четверг ваше физическое и эмоциональное состояние будет лучше обычного. Используйте этот момент для достижения поставленных целей.

Лев

Не паникуйте, если не сможете соблюдать все дедлайны в четверг. Нервы не решат проблему. Важно подойти серьезно к планированию, и тогда вы сможете избежать потерь.

Дева

Прежде чем принять решение, Девам следует учесть все возможные риски. Только мудрость и терпение помогут вам продвинуться вперед.

Больше по теме: Китайский гороскоп на 2021 год от Хаяла Алекперова

Весы

В четверг сердце Весов откроется новому. Вы сможете наконец поговорить по душам со своим партнером. Также стоит обратить внимание на здоровье.

Скорпион

Чаще делайте перерывы в четверг. Это поможет вам сохранить силы до конца рабочего дня, несмотря на всю загруженность. Вечером возможна хорошая новость.

Стрелец

В четверг находчивость Стрельцов будет на максимуме. Ничто не скроется от вас в этот день. Вы будете умело выявлять секреты других и сможете использовать их в своих интересах.

Козерог

Козероги, позвольте себе измениться! Пора искать новое направление деятельности. Сейчас для этого, как никогда, подходящее время.

Водолей

В четверг эмоциональная энергия Водолеев может упасть. Вы будете игнорировать напоминания и раздраженно реагировать на препятствия. Уделите больше времени себе в этот день.

Рыбы

Не тратьте свое свободное время на людей, которые отнимают все силы. Лучше уделите их семье и партнеру. Больше говорите о том, что чувствуете.

Больше по теме: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌неделю‌ ‌с‌ 6 ‌по‌ ‌12 декабря ‌2021‌ ‌года‌ ‌

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.