Грядущий сезон зимы 2021/2022 преподносит нам новые тренды женской обуви, с которыми непременно стоит ознакомиться и рассмотреть фотоотчеты с последних модных показов, где топовые модельеры представили свои новинки женской обуви в разных стилях.

Больше по теме: Мода 2022: какие цвета в тренде этой зимой

Переплетение стилей и направлений, что нашло свое отражение в трендовых парах обуви на холодный сезон 2021/2022, обеспечит модницам нескучные, дерзкие и смелые новинки обуви.

Очень ярко будет выражен стиль 70-х, элементы которого дизайнеры воплотили в ультрамодной обуви с разными подошвами, платформой и множеством вариаций каблуков, интересными материалами и отделкой.

Ботинки челси на тракторной подошве

Тракторная подошва ― один из модных трендов этой зимы, который просто невозможно не заметить. Когда на улице достаточно похолодает, предлагаем вслед за лоферами и брогами на массивной подошве переходить на ботинки челси с рифленым низом. Найти подходящую пару не составит труда, ведь практически у каждого бренда есть хоть одна модель челси на грубой подошве.

Ботильоны-носки

Ботильоны с мягким голенищем, плотно охватывающим ноги, этой осенью совершили триумфальное возвращение в коллекции брендов. Благодаря своему узнаваемому силуэту их еще называют «ботильоны-носки», так как они повторяют форму щиколоток и голени. В новом сезоне зимы 2021/2022 Burberry предлагают выбирать «голые» ботильоны, напоминающие вторую кожу; Prada делают ставку на яркие трикотажные пары на платформе, а Ellery воспевают лаконичный дизайн и приятный молочный оттенок.

Казаки

Ковбойские сапожки, отсылающие к эстетике Дикого Запада, вот уже несколько сезонов подряд не покидают модные подиумы. Богемная эстетика настолько незаметно внедрилась в наши гардеробы, что уже кажется, будто так было всегда. Этой зимой вместе с цветочными платьями, образами с ниспадающей бахромой и теплыми кофтами мы будет по-прежнему носить казаки.

Грубые ботинки на шнуровке

Грубые ботинки на шнуровке смело можно отнести к вневременному элементу зимнего образа. Эта базовая обувь является «универсальным солдатом» к любому образу. Так, вы можете дополнить армейскими ботинками любимые джинсы и тренч в повседневном стиле, надеть их с брючным костюмом в пределах офиса, обуть ботинки в пару к вечернему платью, играя тем самым на контрастах плотности фактур, или скомбинировать обувь с дерзким кожаным образом.

Платформа

Ботинки и ботильоны на широкой платформе, которые носили главные модницы в 1970-х годах, теперь, спустя 50 лет, вернулись в коллекции к дизайнерам, став одним из самых больших трендов 2021 года. Удобные босоножки и туфли на высокой платформе мы уже видели в весенних коллекциях Prada, Molly Goddard, Alberta Ferretti и Ulla Johnson, однако к зиме тенденция на высокую платформу только укрепилась в модном обществе. С приходом холодов нужно выбирать ботильоны со скрытой платформой и высоким каблуком, как у Versace и Giambattista Valli, а также практичные двухцветные ботинки Loewe.

Больше по теме: Мода 2022: трендовые принты сезона зима

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.