Гороскоп на декабрь 2021 года подскажет, как закончится год и что обещают звезды. Чего ожидать каждому знаку зодиака? Кому стоит включить режим экономии, а кто может неожиданно получить прибавку к зарплате? Читайте гороскоп на декабрь 2021 от дважды победителя и судьи «Битвы экстрасенсов», эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящего и астролога Хаяла Алекперова.

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Овны

Начало декабря сулит Овнам продвижение в сфере карьеры. Ваши старания не останутся незамеченными. А потому звёзды советуют быть активнее ― предлагайте свои идеи и смелее беритесь за новые начинания. В конце месяца позаботьтесь о своём здоровье. Есть большая вероятность простудных заболеваний.

Тельцы

В этот период Тельцам стоит внимательнее относиться к рутинной работе. Ведь именно в тех задачах, которые кажутся представителям знака простыми и даже скучными, есть большая вероятность допустить досадную ошибку. В конце месяца звёзды сулят приятные сюрпризы. Скорее всего, близкие порадуют вас подарком, о котором вы давно мечтали.

Близнецы

Расположение небесных тел сулит Близнецам удачу в финансовых вопросах. Представители знака смогут заметно улучшить своё благосостояние. Главное при этом ― не отказываться от новых начинаний, даже если они кажутся вам слишком сложными. В конце месяца возможны перспективные знакомства. На вашем пути появится человек, который положительно повлияет на вашу жизнь.

Раки

В декабре Раки могут столкнуться с большим количеством задач, которые придётся решать сразу и без отлагательств. Совет звёзд ― «спешить медленно» и правильно расставлять приоритеты. Так как хватаясь за все дела одновременно, вы рискуете нигде не преуспеть. Конец декабря ― благоприятное время для искренних разговоров с близкими людьми. Вы сможете уладить давние разногласия.

Львы

В этот период Львы могут столкнуться с определенными преградами на своём пути. Но не стоит бежать напролом и бросать все силы, чтобы преодолеть препятствия. Звёзды советуют набраться терпения. Уже ближе к середине месяца удача будет на вашей стороне и все пойдёт как по-маслу. Конец декабря сулит внезапные путешествия. Не стоит бояться спонтанных поездок ― они сулят вам позитивные эмоции.

Девы

Звёзды советуют Девам не торопиться в принятии важных решений. Сейчас ваше эмоциональное состояние может раскачиваться подобно маятнику. И сделать правильный выбор в такой ситуации крайне сложно. А потому переключите внимание и просто наслаждайтесь каждым днём, не требуя от себя активных действий. Конец декабря ― удачное время, чтобы избавиться от вредных привычек. Ваша сила воли будет на максимуме.

Весы

Расположение небесных тел сулит Весам новые перспективы в карьере. То, что казалось неуловимой мечтой, может стать реальностью, от которой вас отделяет всего пара шагов. Не бойтесь рискнуть и сделать их. А вот со здоровьем стоит быть аккуратнее. Есть большая вероятность, что о себе напомнят давние недуги.

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Скорпионы

Присущая представителям знака замкнутость в декабре может сыграть с ними злую шутку. Умалчивая о своём недовольстве или обиде, вы рискуете накопить отрицательные эмоции в большой ком. И потерять контроль над ним в этот период весьма несложно. А потому, чтобы банальная мелочь не стала последней каплей перед конфликтом с окружающими, лучше вовремя говорите о том, что вас не устраивает. Зато в финансовых вопросах Скорпионам будет сопутствовать удача. Звёзды сулят вам нежданную прибыль.

Стрельцы

В этот период Стрельцы могут чересчур много времени уделять профессиональным задачам, отодвигая личную жизнь далеко на задний план. Но делать этого не стоит, так как конфликт с близким человеком может и без того разгореться на ровном месте. В конце месяца звёзды сулят представителям знака позитивные эмоции. Вполне вероятно, что любимый человек порадует вас приятным сюрпризом.

Козероги

Звёзды сулят Козерогам серьёзные приобретения в этот период. То, что вы долго хотели купить, наконец может стать вашим. И единственной преградой в этом случае могут стать только ваши внутренние «табу». Конец месяца ― время душевных встреч. В вашей жизни может объявиться близкий человек, с которым вы давно не общались.

Водолеи

Звезды советуют не торопиться с выводами о людях, которые появляются в вашей жизни. Есть большая вероятность, что вы будете принимать желаемое за действительность. И чтобы не столкнуться с разочарованиями, не стоит безоговорочно доверять новым в вашей жизни людям. Зато финансовая сфера заметно порадует Водолеев. У вас есть все шансы увеличить свой доход.

Рыбы

Рыбам стоит держаться подальше от пессимистов и чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно она поможет вам добиться успеха, в отличие от комментариев и советов посторонних людей, которые, скорее всего, собьют вас с верного пути. Конец декабря ― удачное время для душевных разговоров с близкими. У вас получится мирно обсудить даже самые спорные вопросы.

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