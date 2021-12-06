Гороскоп на 7 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 7 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Подходящее время для того, чтобы получить новые знания. Если вы давно хотели что-то изучить, но не решались ― вторник будет идеальным днем для нового старта.

Телец

Во вторник звезды будут благосклонны к Тельцам. Вы сможете добиться новых высот в работе и получить дополнительный источник дохода. В этот день также возможно ценное знакомство.

Близнецы

Звезды предвещают Близнецам день, полный дедлайнов и рабочих вопросов. Справится с нагрузкой и закончить все вовремя вам поможет планирование. Главное ― не паникуйте!

Рак

Вторник может стать днем возможностей для Раков. Будьте открытыми к новым знакомствам и не бойтесь заявить о себе. Так вы сможете приблизиться к своей цели!

Лев

Звезды советуют Львам быть осторожными во вторник. Не стоит принимать необдуманных решений и полагаться исключительно на интуицию. Подходите ко всем вопросам с холодной головой.

Дева

Во вторник Дев ждет успех в вопросах, связанных с недвижимостью. Если вы давно хотели приобрести жилье либо переехать ― это подходящий день для этого.

Весы

Звезды советуют Весам обратить внимание на свое здоровье. Постарайтесь меньше переживать во вторник и уделить больше времени себе. Вам сейчас просто необходим заряд положительной энергии.

Скорпион

Во вторник Скорпионам весь день придется удерживать баланс. Сосредоточьтесь на своих целях и идите к ним, не отвлекаясь ни на что.

Стрелец

В этот день у Стрельцов могут возникнуть разногласия с членами семьи. Постарайтесь держать себя в руках и не выплескивать на родных негативные эмоции. Так вы сохраните отношения с ними.

Козерог

Во вторник Козерогам предстоит сделать важный выбор. Он может полностью изменить вашу жизнь. Поэтому заручитесь поддержкой родных и тщательно взвесьте все за и против.

Водолей

Во вторник Водолеям не рекомендуется кардинально менять жизнь или инвестировать свой капитал. Держитесь подальше от любых соблазнов, связанных с деньгами. Этот день лучше провести «на паузе».

Рыбы

Будьте внимательны к тому, что вам говорят окружающие! Во вторник вы сможете получить ценный совет, который поможет в будущем.

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