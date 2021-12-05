Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря

Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ 6 ‌по‌ ‌12 декабря 2021 года.

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Овен

На этой неделе у Овнов есть возможность рассчитаться со старыми долгами. Возможно, вы встретите старого знакомого с интересным предложением. Неделя подходит для решения сложных проблем и постановки целей на следующий год. Не стоит совершать крупные покупки.

Телец

У Тельцов не ресурсная неделя, которую стоит потратить на наведение порядка в своей жизни. Возможно, пора заняться физической подготовкой и обратиться в спортзал или к тренеру.

Близнецы

Для Близнецов наступает успешная рабочая неделя. Следует иметь в виду конкурентов ― они могут неожиданно начать действовать. Подходящее время для налаживания отношений со второй половинкой. Если не сконцентрироваться на отрицательных эмоциях, можно получить достойный результат по проектам.

Рак

Начало декабря подходит к планированию месяца и 2022 года. Не следует делать незапланированные финансовые операции и поддаваться эмоциям. Возможно, кто-то из старых знакомых готовит вам приятный сюрприз.

Лев

У Львов прекрасная неделя в смысле романтических отношений: те, кто имеет вторую половинку, смогут перейти на новый уровень, у остальных есть шанс встретить свою любовь в самом неожиданном месте. Следует быть терпеливым и смелым.

Дева

Для Дев неделя может стать поворотной ― новый человек в жизни может привести вас к новой профессии, которая изменит круг общения и ценности. Следует внимательно обдумывать все рабочие предложения в начале декабря и оценить, нужны ли изменения в жизни.

Весы

Для Весов с 6 декабря начинается удачное время: все дела будут спориться, успех будет сопровождать вас каждый день. Следует сконцентрироваться на делах и не впускать негативные эмоции в жизнь.

Скорпион

Скорпионы могут пережить бурный роман, который может перерасти в серьезные отношения. На этой неделе придется принимать много решений и расставлять приоритеты.

Стрелец

В середине недели Стрельцы могут встретить наставника, который поможет не только в решении проблем, но и в будущем планировании и карьере.

Козерог

Дела, сделанные в начале декабря, будут задавать тон на последующие полгода, поэтому стоит спланировать все, чего вы хотели достичь в ближайшее время.

Водолей

Для Водолеев неделя подходит для решения «бумажных» проблем и подписания договоров. Ваша помощь может потребоваться кому-нибудь из близких.

Рыбы

Для Рыб на этой неделе будет идеальное время для решения семейных вопросов и расстановки приоритетов в отношениях. Возможно, стоит оглядеться вокруг.

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