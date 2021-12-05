Гороскоп на 6 декабря 2021 года поможет узнать, для кого день будет удачным, а кого ждут разочарования и проблемы. Читайте гороскоп на 6 декабря от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Овен

В понедельник следует быть осторожными ― есть опасность болезней и травм. Лучше избегайте людных мест.

Телец

На работе могут возникнуть непредсказуемые затруднения. Следует сохранять спокойствие и сосредоточиться на своих задачах.

Близнецы

Могут возникнуть трудности в общении с близкими и родственниками. Не стоит обострять конфликты.

Рак

Раки могут провести выгодную финансовую операцию. Если быть в ресурсе, то можно преуспеть на работе.

Лев

Львам будет необходима собранность и уверенность ― возможно, вы окажетесь в центре внимания.

Дева

Для Дев понедельник будет очень ресурсным ― можно успеть сделать гораздо больше дел, чем обычно. Однако не следует участвовать в каких-либо конфликтах.

Весы

Предмет вашего романтического интереса может обратить на вас внимание ― можно помочь этому, если быть уверенными в себе и не бояться.

Скорпион

Новые проекты и задачи на работе могут начаться с мелких трудностей. Следует сконцентрировать все внимание, чтобы не допускать ошибок.

Стрелец

Дома у вас могут возникнуть проблемы из-за коммунальных служб. Возможно, будет необходимость производить ремонт или замену каких-либо приборов.

Козерог

В понедельник для Козерогов может выпасть возможность пройти обучение, которое поможет в работе и карьере.

Водолей

Водолеям следует обратить пристальное внимание на круг общения ― кто-то из близких может подвести в важном деле.

Рыбы

У Рыб вероятно начало нового дела, которое может изменить жизнь. Придется проявить все свои положительные качества.

Больше по теме: Как очистить дом от нечисти

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.