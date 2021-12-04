Гороскоп на 5 декабря 2021 года раскроет, кого ждут романтические приключения, а кому стоит обратить внимание на свое здоровье. Читайте гороскоп на 5 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В воскресенье Овны смогут отдохнуть от дел и посвятить день семье и общению с приятными людьми. Возможно хорошее известие о планах на декабрь.

Телец

Для Тельцов важно оставаться дома ― если не соблюдать осторожность, возможна опасность травм или заболеваний.

Близнецы

В воскресенье Близнецы могут получить заманчивое деловое предложение. Следует хорошо обдумать все, прежде чем его принять.

Рак

Если не упустите шанс, то начнете романтические отношения с человеком, который может изменить вашу жизнь.

Лев

У Львов не ресурсный день, будет не хватать энергии для решения каких-либо важных вопросов. Стоит набраться сил и подготовиться к новой рабочей неделе.

Дева

У Дев время для самообразования. Выпадет хорошая возможность узнать важную информацию о будущих проектах и ​​получить нужные навыки.

Весы

В воскресенье Весы могут случайно встретить любовь своей жизни. Если прислушаться к своим чувствам, то можно обрести счастье.

Скорпион

Скорпионов ждут приятные встречи с дорогими людьми. Возможно, кто-то сделает чудесный сюрприз или порадует хорошими новостями.

Стрелец

У Стрельцов есть опасность заболеть, если не быть внимательными в публичных местах. Лучше остаться дома, если нет срочных дел.

Козерог

Козерогам следует набираться энергии и заняться любимым хобби или придумать новое. Крупные финансовые операции лучше отложить.

Водолей

Воскресенье у Водолеев пройдет под знаком положительных эмоций. Может потребоваться максимально открыть чувства перед близким человеком.

Рыбы

У Рыб может состояться встреча с человеком, который станет авторитетом по каким-то делам. В воскресенье есть шанс расширить свои знания в важной для вас сфере.

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