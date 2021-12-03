Гороскоп на 4 декабря 2021 года поможет узнать, для кого день будет удачен, а кого ждут разочарования и проблемы. Читайте гороскоп на 4 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У Овнов суббота будет тяжелым днем: возможны неприятные открытия и шокирующие новости. Не стоит поддаваться отрицательным эмоциям.

Телец

Тельцам в субботу следует взять перерыв от тяжелой работы и расслабиться. День не очень подходит для активного общения, лучше провести время дома.

Близнецы

Близнецов ждет важная новость, которая может повлиять на их работу и карьеру в целом. Возможно, придется уделить время делам.

Рак

В этот день Раки могут пережить несколько неприятных моментов из-за новых открытий. Возможны встречи со старыми знакомыми и новые романтические свидания.

Лев

У Львов не время для шумных вечеринок. Лучше провести день с дорогим человеком, который, возможно, нуждается в вашем внимании и помощи.

Дева

В субботу жизнь Дев может существенно измениться из-за новостей, пришедших от важного человека. Необходимо внимательно обдумывать все поступки.

Весы

Для Весов суббота станет нелегкой. Может наступить апатия к общению и большим компаниям. Возможно, вам захочется попросить помощи у друзей.

Скорпион

Скорпионам субботу стоит провести с меньшим количеством людей. Эмоции необходимо направить в положительное русло ― на новые идеи, новое хобби или концерт.

Стрелец

Может случиться встреча, способная повлиять на следующие несколько лет. Следует внимательно обдумывать все поступки и сделки, которые будут предложены.

Козерог

Для Козерогов может открыться новая возможность ― повышение, лучшее место для работы, премия или очень выгодный партнер.

Водолей

В субботу Водолеи могут встретить человека из прошлого, способного решить важные вопросы, которые уже давно остаются открытыми.

Рыбы

Для Рыб суббота ― удачный день для времяпрепровождения с друзьями или любимым человеком. Вы можете освежить свои чувства.

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