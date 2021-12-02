Гороскоп на 3 декабря 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 3 декабря 2021 года подскажет, кому следует беречься от невзгод, а кого ждет успех и любовь. Читайте гороскоп на 3 декабря от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Конец недели для Овнов будет складываться выгодно. Однако не следует увлекаться развлечениями ― в пятницу нужно будет решать проблемы с бумагами.
Телец
Тельцов ждет очень удачный день. Если улучить момент, можно провернуть выгодную финансовую операцию.
Близнецы
Близнецам нужно обратить внимание на свое здоровье. Стоит провести время дома ― возможно, решение домашних вопросов потребует вашего присутствия.
Рак
В пятницу Ракам необходимо сосредоточиться на работе. Возможно начало нового интересного проекта, который доставит удовольствие.
Лев
Ваша вторая половинка может приготовить для вас сюрприз ― стоит оценить его и поблагодарить за внимание.
Дева
У Дев с пятницы начинается непродуктивный уикенд. Стоит сосредоточиться на обучении, получении новых навыков и планировании своего будущего.
Весы
Не следует встревать в конфликты. Лишнее внимание к вашей персоне на работе может негативно отразиться на будущем.
Скорпион
Взрывной характер может помочь решить неожиданные проблемы. Не следует выплескивать эмоции на близких ― они могут нуждаться в ласке и внимании.
Стрелец
На работе могут сложиться обстоятельства для быстрого повышения. Можно заключить очень выгодное соглашение.
Козерог
В течение дня Козероги могут ощущать перепады настроения. Стоит сосредоточиться на позитиве и провести время с дорогим человеком.
Водолей
Кто-то может сделать вам приятный сюрприз. Проведите день в заботе о себе и своем здоровье.
Рыбы
У Рыб пятница будет очень продуктивной ― стоит браться за все старые дела, которые давно не могли закончить.
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