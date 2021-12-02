Гороскоп на 3 декабря 2021 года подскажет, кому следует беречься от невзгод, а кого ждет успех и любовь. Читайте гороскоп на 3 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Конец недели для Овнов будет складываться выгодно. Однако не следует увлекаться развлечениями ― в пятницу нужно будет решать проблемы с бумагами.

Телец

Тельцов ждет очень удачный день. Если улучить момент, можно провернуть выгодную финансовую операцию.

Близнецы

Близнецам нужно обратить внимание на свое здоровье. Стоит провести время дома ― возможно, решение домашних вопросов потребует вашего присутствия.

Рак

В пятницу Ракам необходимо сосредоточиться на работе. Возможно начало нового интересного проекта, который доставит удовольствие.

Лев

Ваша вторая половинка может приготовить для вас сюрприз ― стоит оценить его и поблагодарить за внимание.

Дева

У Дев с пятницы начинается непродуктивный уикенд. Стоит сосредоточиться на обучении, получении новых навыков и планировании своего будущего.

Весы

Не следует встревать в конфликты. Лишнее внимание к вашей персоне на работе может негативно отразиться на будущем.

Скорпион

Взрывной характер может помочь решить неожиданные проблемы. Не следует выплескивать эмоции на близких ― они могут нуждаться в ласке и внимании.

Стрелец

На работе могут сложиться обстоятельства для быстрого повышения. Можно заключить очень выгодное соглашение.

Козерог

В течение дня Козероги могут ощущать перепады настроения. Стоит сосредоточиться на позитиве и провести время с дорогим человеком.

Водолей

Кто-то может сделать вам приятный сюрприз. Проведите день в заботе о себе и своем здоровье.

Рыбы

У Рыб пятница будет очень продуктивной ― стоит браться за все старые дела, которые давно не могли закончить.

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