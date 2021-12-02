Сегодня мы раскроем секреты, как готовить вкусные блюда со шпинатом. В топ-5 подборке от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича вы найдете рецепты на любой вкус. Как готовить блюда со шпинатом — узнайте прямо сейчас!

Макароны с помидорами и шпинатом

Ингредиенты:

450 г макарон

3 ст. л. оливкового масла

230 г свежих листьев бэби-шпината (с обрезанными стеблями)

450 г помидоров черри

Сыр «Пармезан»

Соль

Перец черный молотый

Приготовление:

Отварить макароны в подсоленной воде. Натереть сыр, разрезать помидоры пополам. Разогреть в большой сковороде оливковое масло, выложить половинки черри, листья шпината. Готовить 2–3 мин., периодически помешивая. Шпинат должен слегка увянуть. Готовые макароны выложить в сковородку с помидорами и шпинатом. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать. Подавать на больших круглых тарелках, посыпав тертым «Пармезаном».

Суп со шпинатом

Ингредиенты:

2,5 л воды или бульона

2–3 картофелины

0,5–1 моркови

1 белая луковица

½ пакета замороженного шпината

1–2 куриных яйца

1–2 ст. л. сливочного масла

1–2 ст. л. растительного масла

Пряности (майоран, базилик, петрушка — на выбор)

1 лавровый листик

Соль

Перец черный горошком

Приготовление:

Почистить картошку, нарезать небольшими кусочками. Опустить в кипящую воду или бульон, варить 10 мин. (до полуготовности). Почистить, мелко нарезать лук. Обжарить до нежно-золотистого цвета. К луку добавить тертую морковь. Жарить 3–4 мин. Готовые лук и морковь добавить в кастрюлю с картошкой. Растопить в сковородке сливочное масло, выложить шпинат. Тушить 5 мин., чтобы шпинат полностью разморозился. Добавить в суп готовый шпинат, перец горошком, лавровый лист, пряности. Слегка взбить яйца. Размешать ингредиенты в кастрюле так, чтобы в центре образовалась небольшая воронка. Влить в нее тонкой струей яйца, постоянно помешивая. Варить суп еще несколько минут. После выключения накрыть крышкой и оставить настаиваться 15 мин.

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Фриттата со шпинатом

Ингредиенты:

4 куриных яйца

250 г шпината

70 г твердого сыра

40 г сливочного масла

1 ч. л. соевого соуса

5 г мускатного ореха

Помидоры черри — для украшения (по желанию)

Приготовление:

Шпинат тщательно промыть, очистить от стеблей, просушить салфеткой. Очень мелко нарезать. В сковородке разогреть половину сливочного масла, выложить туда шпинат. Добавить мускатный орех. К шпинату добавить соевый соус. Тушить 4–5 мин. на среднем огне. Слегка взбить яйца. На средней терке натереть сыр, добавить к яйцам. Перемешать. В миску к яйцам и сыру выложить готовый шпинат. Круглую сковороду со съемной ручкой смазать оставшимся сливочным маслом. Разогреть духовку до 170 °C. Перелить в сковородку яичную массу. Жарить 3–5 мин., чтобы схватился нижний слой. Выложить на поверхность фриттаты половинки помидоров черри. Выпекать в духовке 5–7 мин. Готовую фриттату выложить на блюдо, украсить базиликом. Подавать горячей.

Курица со шпинатом и помидорами

Ингредиенты:

550 г куриной грудки

2–3 помидора сорта «сливки»

170 г шпината бэби

0,25 ст. сухого белого вина

1 зубок чеснока

0,5 ч. л. сушеного орегано

0,5 ч. л. соли и приправ

0,25 ч. л. черного молотого перца

1 ст. л. растительного масла

Приготовление:

Нарезать кружочками помидоры. Чеснок очистить, измельчить. Посыпать куриное филе чесноком, орегано, солью, перцем. Разогреть сливочное масло в сковороде на среднем огне, выложить туда курицу. Готовить 15–20 мин., перевернув мясо за это время один раз. Влить в сковородку вино. На курицу выложить ломтики помидоров. Готовить 2–3 мин. под крышкой, чтобы прогрелись томаты. Добавить шпинат. Готовить еще 2–3 мин. Готовое блюдо подавать горячим.

Салат с тунцом и шпинатом

Ингредиенты:

150 г консервированного тунца

2 пучка шпината

1 огурец

2–4 помидора

3 ст. л. растительного масла

1 ч. л. дижонской горчицы

1 ст. л. лимонного сока (или любого другого цитрусового)

Соль

Приготовление:

Промыть шпинат в холодной воде, обсушить бумажным полотенцем. Листики шпината положить в миску для салата. Помыть огурец, нарезать на тоненькие ломтики. Вымыть помидоры, также нарезать на тоненькие ломтики. Добавить в миску со шпинатом огурец, помидоры и измельченный тунец. Приготовить заправку. Перемешать и слегка взбить растительное масло с лимонным соком и дижонской горчицей. Полить салат заправкой, слегка посолить по вкусу. Вместо интенсивного перемешивания слегка расшевелить ингредиенты.

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