Гороскоп на 2 декабря 2021 года поможет понять, кого ждет судьбоносная встреча, у кого могут быть проблемы со здоровьем, а у кого ― прорыв в карьере. Читайте гороскоп на 2 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У Овнов открывается второе дыхание, и в течение 2 декабря можно будет добиться незаурядных успехов на работе. Возможны неприятные мелочи в процессе, однако не следует тратить на них нервы.

Телец

Для Тельцов четверг будет тяжелым ― трудности на работе могут превратиться в лавинный завал. Старые проблемы, с решением которых вы затягивали, проявятся 2 декабря.

Близнецы

Несмотря на огромное желание отдохнуть в четверг, Близнецам следует уделить максимум внимания работе ― от этого может зависеть карьера.

Рак

В четверг Раки могут встретить старых знакомых и пережить приятные моменты. Следует в первую очередь думать о карьере ― в этот день возможны повороты в лучшую сторону.

Лев

Четверг может быть опасным для здоровья Львов, если они будут совершать необдуманные поступки. Изменение графика может принести потрясения в жизни, но какими они будут, зависит от вас самих.

Дева

Девы могут почувствовать слабость и тягу к прокрастинации. Следует обратить внимание на здоровье ― возможно, это обезопасит от заболеваний.

Весы

Все Весы под угрозой испортить отношения из-за конфликтов, вызванных мелочами. Не следует переносить работу в личную жизнь и домашние эмоции на работу. Нужно быть особенно сосредоточенными.

Скорпион

В четверг Скорпионам следует держать эмоции под контролем ― возможны препятствия или трудности на работе решатся в вашу пользу.

Стрелец

Возможна романтическая встреча, которая изменит вашу жизнь. Новые знакомства будут полезны и принесут необычные эмоции.

Козерог

У Козерогов возможны недоразумения с родственниками. Однако не следует принимать близко к сердцу проблемы, ведь возможны и положительные прорывы в старых вопросах.

Водолей

В четверг Водолеям не стоит начинать новые проекты и дела, не обдумав все за и против.

Рыбы

Если быть внимательными и собранными, можно встретить человека, который станет очень важным для вашей жизни. Не следует поддаваться

отрицательным эмоциям.

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