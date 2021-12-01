Гороскоп на 2 декабря 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 2 декабря 2021 года поможет понять, кого ждет судьбоносная встреча, у кого могут быть проблемы со здоровьем, а у кого ― прорыв в карьере. Читайте гороскоп на 2 декабря от экстрасенсов СТБ.
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Овен
У Овнов открывается второе дыхание, и в течение 2 декабря можно будет добиться незаурядных успехов на работе. Возможны неприятные мелочи в процессе, однако не следует тратить на них нервы.
Телец
Для Тельцов четверг будет тяжелым ― трудности на работе могут превратиться в лавинный завал. Старые проблемы, с решением которых вы затягивали, проявятся 2 декабря.
Близнецы
Несмотря на огромное желание отдохнуть в четверг, Близнецам следует уделить максимум внимания работе ― от этого может зависеть карьера.
Рак
В четверг Раки могут встретить старых знакомых и пережить приятные моменты. Следует в первую очередь думать о карьере ― в этот день возможны повороты в лучшую сторону.
Лев
Четверг может быть опасным для здоровья Львов, если они будут совершать необдуманные поступки. Изменение графика может принести потрясения в жизни, но какими они будут, зависит от вас самих.
Дева
Девы могут почувствовать слабость и тягу к прокрастинации. Следует обратить внимание на здоровье ― возможно, это обезопасит от заболеваний.
Весы
Все Весы под угрозой испортить отношения из-за конфликтов, вызванных мелочами. Не следует переносить работу в личную жизнь и домашние эмоции на работу. Нужно быть особенно сосредоточенными.
Скорпион
В четверг Скорпионам следует держать эмоции под контролем ― возможны препятствия или трудности на работе решатся в вашу пользу.
Стрелец
Возможна романтическая встреча, которая изменит вашу жизнь. Новые знакомства будут полезны и принесут необычные эмоции.
Козерог
У Козерогов возможны недоразумения с родственниками. Однако не следует принимать близко к сердцу проблемы, ведь возможны и положительные прорывы в старых вопросах.
Водолей
В четверг Водолеям не стоит начинать новые проекты и дела, не обдумав все за и против.
Рыбы
Если быть внимательными и собранными, можно встретить человека, который станет очень важным для вашей жизни. Не следует поддаваться
отрицательным эмоциям.
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