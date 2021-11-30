Уход за лицом утром и вечером — главная процедура для сохранения собственного очарования. Секрет молодости знает ведущая шоу «Х-фактор»-10 Даша Трегубова. Актриса уже рассказала, как ухаживать за кожей тела, за волосами и как выглядеть стильно каждый день. Сегодня она поделилась правилами ухода за лицом утром и вечером, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно.

Чтобы оставаться привлекательной каждый день, нужно приложить массу усилий — регулярно ухаживать за кожей лица утром и вечером. Ведь она нуждается в тщательном и правильном «питании». И только с помощью ежедневного ухода можно сохранить свою красоту.

Зачем ухаживать за лицом утром и вечером?

Очищение лица два раза в день — утром и вечером — важнейшая процедура, от которой зависит состояние вашей кожи. Правила, с которых нужно начинать утро и заканчивать вечер, работают на благо лица. Высыпания и покраснения — следствие неправильного ухода.

Уход за кожей утром

1. Сделайте зарядку

Как только вы проснетесь, начните свое утро с небольшой зарядки. Физические нагрузки стимулируют кровообращение, тонизируют не только кожу лица, но и все тело. Здесь главное не перестараться: сделайте легкие упражнения, чтобы пробудиться. Например, начните утро с комплекса ленивых упражнений, не вставая с кровати.

2. Утром регулярно увлажняйте кожу

Вы уверены, что правильно ухаживаете за лицом утром? Ведь косметологи заметили, что женщины допускают главную ошибку — промывают лицо только теплой водой. Но это вредит вашему эпидермису, ведь в ней много химических компонентов.

3. Очистите лицо перед макияжем

Правильной уход за лицом утром подразумевает очищение кожи перед нанесением макияжа. При умывании не рекомендуется ежедневно использовать скрабы, они могут травмировать лицо. Кожа лица очень тонкая и нежная, поэтому с утра лучше всего очищать ее с помощью гелей и косметического молочка.

4. Пейте с утра больше жидкости

Проснувшись утром, старайтесь выпивать хотя бы стакан чистой воды. После ночного отдыха это приведет в норму пищеварительную систему, улучшит ваш аппетит и послужит на благо лицу.

Выпивая натощак два стакана воды комнатной температуры, вы теряете 24 ккал, ничего не делая. Эти калории организм тратит на то, чтобы усвоить воду и очистить ваш организм от шлаков.

Уход за кожей вечером

1. Тщательно очищайте кожу от макияжа

После изнурительного рабочего дня наша кожа очень устает. Поэтому лучший способ ухода за лицом вечером — очистить его полностью от макияжа. Можно растянуть этот ритуал и побаловать себя питательными масками, расслабляясь в теплой ванне.

Вечером очищение лица лучше делать в несколько этапов:

Снять макияж с помощью специальных средств, на компоненты которых у вас нет аллергии. Это может быть мицеллярная вода или косметическое молочко.

Сделать небольшой пилинг с целью очистить лицо от оставшейся косметики.

Затем завершить процедуру очищения умыванием теплой водой или тоником.

2. Тонизируйте кожу лица вечером

Правильный уход за лицом вечером подразумевает обязательное умывание тоником. Это очень важный момент повседневного ухода за кожей любого типа. Подберите тоник по собственному вкусу или сделайте его самостоятельно. Такое средство должно быть в доме каждой женщины. С помощью тоника вы удаляете с поверхности лица остатки вашего макияжа, повышаете тонус кожи и увлажняете ее.

3. Ложитесь спать вовремя

Сон — лучший уход за лицом вечером. Старайтесь ложиться вовремя каждый день, не сбивайте свой ритм сна. Никогда не забывайте очищать кожу перед сном, как следует, чтобы не было покраснений и воспалений с утра.

Ведущая Даша Трегубова — знает секрет правильного ухода за лицом утром и вечером. Постоянные съемки, профессиональные макияжи и путешествия изнуряют кожу женщины. Чтобы всегда оставаться красивой и ухоженной, она использует такие правила:

«Утром я особо не заморачиваюсь — умываюсь холодной водой, наношу легкую сыворотку и увлажняющий крем. Ноу-хау осенью и зимой — добавить в этот крем несколько капель автозагара, тогда лицо выглядит намного свежее».

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Иногда перед съемками актриса использует специальные патчи под глаза. А вечером всегда тщательно снимает косметику гидрофильным маслом и мицеллярной водой, использует тоник.

Раз в неделю Даша делает пилинг-скатку, в результате чего лицо становится абсолютно гладеньким…

«Ну и, конечно, я пользуюсь различными масками для домашнего применения — у меня их всегда несколько в холодильнике. Когда совсем не лень, замораживаю лед с травами и протираю им лицо. Но это преимущественно летом, а вот зимой — холодно», — делится советом Даша Трегубова.

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