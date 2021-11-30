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Маникюр на короткие ногти на зиму 2022: тренды

30.11.2021

С наступлением холодов многие девушки хотят выглядеть не менее эффектно, чем в теплую пору года. В этом может помочь модный маникюр. Какие тренды ногтевой индустрии ждут нас в этом сезоне? В нашем материале мы собрали для вас идеи модного маникюра на короткие ногти на зиму 2022 года.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

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Красивый и стильный маникюр — это неотъемлемая часть образа любой женщины. Зимой 2022 года модными цветами будут преимущественно темные: бордовый, красный, зеленый, синий, фиолетовый и черный.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Тем не менее, в тренде останутся и нюдовые оттенки.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Для самых смелых модниц подойдет цвет металлик.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Что касается дизайна, то свою популярность не потеряет маникюр с геометрическими узорами.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Трендовым останется и маникюр, выполненный в технике омбре.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Маникюр 2022 в стиле минимализм отлично подойдет как для будней, так и для торжественных случаев.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

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