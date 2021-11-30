Кофейный скраб для рук — это просто и эффективно. С помощью него вы омолодите свои руки, сделаете кожу мягкой и шелковистой. Читайте, как готовить кофейный скраб для рук и как его использовать.

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На руках кожа, по сравнению с другими частями тела, очень тонкая и чаще подвергается раздражению. Моющие средства и температурные колебания делают кожу на руках сухой и, как следствие, провоцируют раннее появление морщин. Но предотвратить это негативное влияние достаточно просто — регулярно питать и увлажнять кожу. Но прежде чем нанести крем, кожу необходимо «обновить». Приготовить скраб в домашних условиях намного дешевле, чем купить, да и делать его проще простого.

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Как сделать кофейный скраб для рук:

Лучше всего для приготовления косметики из кофе для ухода за кожей выбирать качественные сорта Арабики или Робусты.

Косметологи советуют, что лучше всего брать свежемолотый зерновой кофе. Но подойдет и кофе из пачки, и свежая кофейная гуща, которая остается после завариванния.

Кофейную гущу нужно смешать с жидким мылом, сметаной или мёдом. Добавить пару капель оливкового масла или витамина Е, это сделает кожу более шелковистой.

Вот и всё — скраб готов.

Как использовать кофейный скраб для рук:

Нужно нанести кофейный скраб на руки, помассировать и смыть слегка теплой водой. После скрабирования лучше всего нанести питательный либо увлажняющий крем.

Повторяйте эту процедуру каждое утро, и результат не заставит себя ждать!

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