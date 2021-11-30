Гороскоп на 1 декабря 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 1 декабря 2021 года подскажет, кому следует беречься от невзгод, а кого ждет успех и любовь. Читайте гороскоп на 1 декабря от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Если вовремя не обратить внимание на здоровье, у Овнов есть риск заболеть. В среду нужно сосредоточиться на домашних проблемах.
Телец
Первая половина дня у Тельцов может быть неэффективна, не стоит в это время принимать серьезные решения и провоцировать конфликты.
Близнецы
У Близнецов продуктивным будут общение и знакомства. Вторую половину дня можно выделить под отдых.
Рак
Для Раков лучшее время заняться заботой о себе: можно посещать салоны красоты, СПА, дантистов и делать процедуры для красоты.
Лев
В среду Львы могут получить приятный сюрприз от любимого человека. Возможно, сбудется ваше давнее желание.
Дева
Девам стоит провести время с родственниками ― развлечения с детьми или продуктивное время с родителями будут иметь большое значение. Не следует провоцировать и втягиваться в конфликты.
Весы
В начале зимы Весам пора закончить старые дела. Лучше не делать крупных покупок и не брать кредиты ― успешность этих авантюр будет маловероятной.
Скорпион
Для Скорпионов пора действовать по четкому плану и стараться избегать непредвиденных покупок и авантюр. Близкий человек может нуждаться в вашей помощи ― следует обратить внимание на круг общения.
Стрелец
С первого дня зимы можно начинать освобождать свою жизнь от старого ― вещей, дел, токсичных отношений. День не подходит для развлечений.
Козерог
Козероги смогут провести очень выгодную финансовую операцию. В среду следует быть очень внимательными и не принимать поспешные решения.
Водолей
В среду у Водолеев будет непродуктивный день. Возможны стрессовые ситуации ― на них нельзя реагировать.
Рыбы
В этот день Рыбы могут встретить человека, что поможет решить давние проблемы, которые раньше никак не удавалось закрыть.
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