Гороскоп на 1 декабря 2021 года подскажет, кому следует беречься от невзгод, а кого ждет успех и любовь. Читайте гороскоп на 1 декабря от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌неделю‌ ‌с‌ ‌29 ноября ‌по‌ ‌5 декабря ‌2021‌ ‌года‌

Овен

Если вовремя не обратить внимание на здоровье, у Овнов есть риск заболеть. В среду нужно сосредоточиться на домашних проблемах.

Телец

Первая половина дня у Тельцов может быть неэффективна, не стоит в это время принимать серьезные решения и провоцировать конфликты.

Близнецы

У Близнецов продуктивным будут общение и знакомства. Вторую половину дня можно выделить под отдых.

Рак

Для Раков лучшее время заняться заботой о себе: можно посещать салоны красоты, СПА, дантистов и делать процедуры для красоты.

Лев

В среду Львы могут получить приятный сюрприз от любимого человека. Возможно, сбудется ваше давнее желание.

Дева

Девам стоит провести время с родственниками ― развлечения с детьми или продуктивное время с родителями будут иметь большое значение. Не следует провоцировать и втягиваться в конфликты.

Весы

В начале зимы Весам пора закончить старые дела. Лучше не делать крупных покупок и не брать кредиты ― успешность этих авантюр будет маловероятной.

Скорпион

Для Скорпионов пора действовать по четкому плану и стараться избегать непредвиденных покупок и авантюр. Близкий человек может нуждаться в вашей помощи ― следует обратить внимание на круг общения.

Стрелец

С первого дня зимы можно начинать освобождать свою жизнь от старого ― вещей, дел, токсичных отношений. День не подходит для развлечений.

Козерог

Козероги смогут провести очень выгодную финансовую операцию. В среду следует быть очень внимательными и не принимать поспешные решения.

Водолей

В среду у Водолеев будет непродуктивный день. Возможны стрессовые ситуации ― на них нельзя реагировать.

Рыбы

В этот день Рыбы могут встретить человека, что поможет решить давние проблемы, которые раньше никак не удавалось закрыть.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.