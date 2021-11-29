Один день из жизни Хаяла Алекперова

Как выглядит обычный день учителя, бухгалтера, инженера или, скажем, врача, мы примерно понимаем. А как живут те люди, чья жизнь связана с тонким миром и мистикой, магическими ритуалами и духами умерших людей? О том, как проходит обычный день экстрасенсов, мы решили поговорить с ясновидящим и астрологом, постоянным экспертом программы «Следствие ведут экстрасенсы» Хаялом Алекперовым.

Хаял, расскажите, как начинается ваше утро? Вы рано просыпаетесь?

Да, в большинстве случаев я просыпаюсь очень рано и начинаю день с утреннего намаза. Я молюсь, прошу у высших сил благословения на те дела, которые у меня запланированы. Утро для меня – волшебное время. Когда весь мир еще спит, солнце только-только поднимается на небосклон, тебя никто не отвлекает и есть возможность побыть наедине со своими мыслями. А главное – впереди весь день, и ты успеваешь сделать намного больше.

А как проходит ваш обычный день? Много ли в нем мистики?

Если мы говорим о съемках и расследованиях, то в эти дни я и мои коллеги полностью погружаемся в жизнь человека, который к нам обратился. Проживаем его беды и потери, пытаемся разобраться во всем, что с ним происходило. И о том, сколько мистики в таких днях, что происходит и с чем мы сталкиваемся, каждый может понять, включив выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Если же взять те дни, когда я дома, то, как правило, пытаюсь по максимуму решить все бытовые и насущные проблемы, которых, поверьте, скапливается немало. Отвечаю на письма, которые приходят ко мне на почту и в соцсети, по возможности помогаю людям. Но бывает и так, что за помощью обращаются духи. Я могу случайно увидеть призрак на обочине дороги, в парке или даже в своей квартире. И тогда мой день кардинально меняется. Ведь пока не разберешься в ситуации и не поможешь, дух не отвяжется и будет ходить за мной.

А чем это грозит?

Я умею защищать себя от воздействия потусторонних сил и духов. Но окружающие люди от этого могут серьезно пострадать, так как присутствие некротической энергетики в жизни обычного человека несет немало опасностей и разрушений – предметы в комнате могут двигаться сами по себе, могут случаться короткие замыкания. А потому отвергать духов, которые просят помощи, нельзя.

А бывают ли дни, в которых нет мистики?

Нет, таких дней у меня не бывает. Дар ясновидения – это не опция, которую ты можешь включить или выключить. Это особое восприятие мира. А потому мистика для меня есть во всем, что меня окружает. Другое дело, что это меня не пугает, как шахтера не пугает работа под землей, а альпиниста не пугают горы.

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