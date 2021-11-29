Гороскоп на 30 ноября 2021 года подскажет, кому звезды уготовили счастье и процветание, а кому стоит побороться за свою удачу. Читайте гороскоп на 30 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Во вторник у Овнов будет опасность ухудшения отношений. Возможно, вы делаете одновременно много дел, и следует правильно расставить приоритеты.

Телец

Тельцы могут столкнуться с юридическими проблемами. Во вторник предстоит много работы с бумагами.

Близнецы

На работе может поступить неожиданное предложение. Близнецам не стоит сразу соглашаться, а необходимо взвесить все за и против.

Рак

Новый проект может принести не только приятные впечатления, но и полезные для карьеры навыки и знания.

Лев

Вторая половинка может быть недовольна недостатком внимания со стороны Львов ― стоит серьезно поговорить и проявить свои чувства на деле.

Дева

Во вторник Дев ждут трудности на работе и разочарования. Новое знакомство может сыграть значительную роль в вашей жизни.

Весы

Весы имеют шанс на успешную финансовую операцию, которая принесет ожидаемый доход. День подойдет для планирования на 2022 год.

Скорпион

Во вторник Скорпионы могут получить поддержку с неожиданной стороны. Следует пересмотреть свои интересы и круг общения.

Стрелец

Стрельцов ждет приятный вечер с любимым человеком. Следует быть откровенными и продемонстрировать свою любовь.

Козерог

Для Козерогов вторник будет удачным для всех дел. Есть возможность решить все старые проблемы.

Водолей

В начале недели у Водолеев будет возможность получить то, чего они так желают. Следует быть внимательными и не упустить свой шанс.

Рыбы

Возможно, Рыбы встретят знакомого из прошлого. День подходит для отдыха и поездок и может подарить незабываемые впечатления.

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