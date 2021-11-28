Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю с‌ ‌29 ноября ‌по‌ ‌5 декабря 2021 года.

Овен

Ваша сфера финансов будет на подъеме, так что сейчас самое подходящее время для реализации крупных бизнес-проектов и открытия своего дела. Можно удачно инвестировать средства или сделать выгодное приобретение. Только вам придется сменить приоритеты. Сфера личных отношений отойдет на второй план.

Телец

Со второй половины недели у вас будут происходить наиболее значимые и важные моменты. Если вы приложите усилия, то наполните жизнь разнообразными событиями, но лучше фокусироваться конкретно на тех, которые связаны с уже реализуемыми или как минимум запланированными проектами. Укрепите собственные позиции. Не ведите никаких переговоров, пока сами четко не разберетесь в ситуации и не устраните все спорные вопросы.

Близнецы

Вам определенно стоит подумать о новых возможностях. Только не прыгайте с места в карьер, тем более что вам и так будет чем заняться. Но альтернативы рассмотрите, особенно если к этому есть предпосылки. Не рискуйте, делайте ставку на оперативность и трудолюбие. Что касается сферы личных отношений, то вам не стоит ожидать кардинальных перемен.

Рак

Придерживайтесь выбранного направления и будьте внимательными к новым знакомствам. Ваши друзья могут указать вам на новые финансовые возможности, и тут уже вам предстоит сделать выбор: сменить приоритеты или оставить все как есть. Насколько кардинальными будут эти перемены и к чему они приведут в перспективе, будет зависеть только от вас.

Лев

Вам стоит чаще смотреть по сторонам, чтобы не упустить новые возможности, и одновременно нужно сфокусироваться на том, что находится прямо перед вами. Успевайте все, чтобы сделать то, что хотели. А вот выходные лучше посвятить семье и детям, вы получите яркие впечатления и укрепите отношения с любимыми людьми.

Дева

В этот период знакомства могут быть гораздо более значимыми и потенциально важными по сравнению с теми, которые имели место на прошлой неделе. Не отчаивайтесь, если что-то не выходит так, как вы задумали, у вас будут и другие возможности. Конечно, вам желательно все делать с первого раза, так как шанс уже может не повториться. Вам нужно обратить внимание и на качество того, что вы делаете.

Весы

Прислушивайтесь к мнению второй половинки и чаще подвергайте сомнению собственные решения. У вас появится важное дело, которое потребует нестандартного подхода. Если вы решите не делать первый шаг, то так и останетесь на месте, упустив все возможности. На пути появится много преград, так что лучше переждать бурю где-то вдалеке, пока все уляжется.

Скорпион

Сейчас некоторым конфликтам нужно дать время, чтобы они утихли, не переходите в спорах на личности. Важные решения не принимайте в одиночку. Вам необходимо продолжать действовать в заданном ключе, несмотря на обстоятельства. Если на вас давят — вы на верном пути, не поддавайтесь. Обратите внимание на технические моменты, а также на свое здоровье. Есть риск производственной травмы.

Стрелец

На ваших финансах сейчас могут отразиться ситуации, которые будут обусловлены вашей невнимательностью, поэтому вам стоит работать максимально сконцентрировано. Если вы решили действовать вразрез общепринятым стандартам — вперед, но будьте готовы и к последствиям. Что касается личной жизни, здесь все будет спокойно и ничего в ближайшее время не поменяется.

Козерог

Эта неделя будет непростой, зато яркой, запоминающейся и перспективной. Возникнет множество непростых ситуаций. Все это потребует внимательности, в некоторых случаях предстоит выбор между долгом и честью. У вас будет достаточно мотивации, и это само по себе даст вам неоспоримое преимущество перед обстоятельствами и недоброжелателями. Вы откроете двери, которые для многих будут оставаться закрытыми.

Водолей

Вам придется действовать более гибко, чем обычно, но и результат превзойдет ожидания. У вас будет достаточно высокий риск заболеть. Будьте внимательны и не рискуйте, это скажется на вашей производительности и потом еще и на доходах. Действуйте как можно более активно, не оставляйте недоброжелателям возможности вас просчитать. Пересмотрите свою позицию и сделайте выводы.

Рыбы

На любовном фронте начало недели будет романтичным, но такие минуты окажутся слишком короткими, чтобы насладиться ими в полной мере. Вам однозначно захочется все повторить, и это будет отличная мотивация. Не забывайте о своей второй половинке, сейчас важно проводить много времени вместе. На работе не стоит торопиться принимать предложения со стороны, лучше сначала рассмотреть все альтернативы.

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