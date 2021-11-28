Гороскоп на 29 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Кому можно смело начинать новые дела, а кто может встретить близких по духу людей? Узнайте в гороскопе на 29 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны будут склонны решать многие задачи формально. Но дела потребуют творческого подхода, отчего вам будет трудно добиться успеха. В такие моменты нужна поддержка.

Телец

Беспокойный и насыщенный день, когда вам придется переключаться с одного дела на другое. Возможно, нужно будет изменить планы и разбираться с форс-мажором. С другой стороны, вас может ждать финансовый успех.

Близнецы

Высок риск ссор с близкими. Те, кто обычно вас поддерживал, делают неприятные замечания. Посвятите этот день отдыху. Восстановив силы, вы посмотрите на ситуацию оптимистичнее.

Рак

День хоть и не самый простой, но плодотворный. Некоторые Раки захотят изменить свою жизнь. Если вы в их числе, не торопитесь. Постарайтесь доверять своей интуиции, а не чужим советам.

Лев

День сложный, но если действовать быстро и решительно, то многие проблемы удастся решить именно в понедельник. Наверняка вы встретите людей, близких по духу. Возможно начало дружеских или романтических отношений.

Дева

Вам будет нелегко найти общий язык с людьми. Постарайтесь сохранить хотя бы видимость мира, потом восстановить гармонию будет легче. Неплохой день для самостоятельной работы.

Весы

Вам можно положиться на интуицию, она поможет принять правильные решения. На новых знакомых вы произведете приятное впечатление. Вторая половина дня подходит для небольших поездок и прогулок.

Скорпион

Благоприятный день для общения. Вы будете способны убедить многих в своей правоте и угадать, что от вас пытаются скрыть. Возможно, разгадаете чей-то важный секрет.

Стрелец

Отличный день для начала новых дел. Лучше не откровенничайте с малознакомыми людьми. С близкими, возможно, состоится спор, в котором так и не родится истина, так что будьте аккуратнее в выражениях.

Козерог

На вашу сторону могут встать те, кого вы считали соперниками. Не спешите им доверять, лучше присмотреться к таким людям. Вас ждут удачные покупки и разумные траты ― в финансовом плане вы не допустите промахов.

Водолей

Не торопитесь. Дела складываются удачно, но вы можете все испортить спешкой. День подходит для переговоров и учебы.

Рыбы

Общие дела могут стать началом дружеских или романтических отношений. Лучше прислушаться к интуиции. Возможны какие-то нетипичные ситуации, происшествия.

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