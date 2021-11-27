Гороскоп на 28 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Кто окажется в центре внимания, а кому нужно контролировать свои эмоции? Узнайте в гороскопе на 28 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны не будут сорить деньгами, вы знаете, когда их нужно потратить, а еще лучше куда вложить. Однако ваше желание попробовать себя в чем-то новом даст о себе знать, поэтому есть риск сделать неправильный выбор.

Телец

Тельцы будут восхищаться сами собой даже больше, чем кем-либо. Окружающие будут видеть вас вполне уверенными и симпатичными, вам может повезти со знакомствами.

Близнецы

Близнецы будут притягивать интересных людей, словно магнит. Даже если вы не будете делать чего-то интересного, к вам все равно будут подходить люди и предлагать заняться каким-нибудь делом.

Рак

Раки будут максимально открыты для новых эмоций и экстрима. Вы можете рискнуть и выйти из своей зоны комфорта, чтобы ощутить заряд энергии и чего-то нового.

Лев

Львы будут немного раздражены по всяким мелочам. Окружающие могут нервировать вас своей неорганизованностью и безалаберностью, поэтому вам стоит немного расслабиться и выдохнуть.

Дева

Девы будут хорошо контактировать с окружающими и близкими им людьми. Благодаря своей коммуникабельности и энергичности вы сможете спокойно завести полезные знакомства.

Весы

Весам стоит быть осторожнее с тем, о чем вы говорите с людьми. Вас могут не понять, а что еще страшнее, полностью проигнорировать. Относитесь к людям проще, чтобы не разочаровываться в них.

Скорпион

Скорпионы будут вести себя не очень адекватно. То будете самыми ласковыми и милыми, то в вас будет вселяться демон и вы будете скандалить по любому поводу. Вам нужно контролировать свои эмоции или хотя бы попытаться.

Стрелец

Стрельцы могут провести свой день максимально бесполезно, да так, что вам самим будет немного стыдно. Вы будете склонны преувеличивать какие-то проблемы до максимального размера.

Козерог

Козероги должны быть готовы к повышенному вниманию со стороны окружающих людей. Постарайтесь показать себя с наилучшей стороны, чтобы не упасть в грязь лицом.

Водолей

Водолеям необходимо сдерживаться, чтобы не перегнуть палку в общении с близкими людьми. Вам покажется наезд там, где его никогда не было. Может, вам пора отдохнуть?

Рыбы

Рыбы почувствуют тягу к новому и странному. Вам понравится выходить из привычного состояния, чтобы скрасить свою повседневность.

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