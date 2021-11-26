В эту пятницу, 26 ноября, сразу после выхода 11 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и проекте в ток-шоу «Как выйти замуж». В сегодняшней программе претенденты на сердце Златы вместе с экспертами поговорят о знакомстве с родителями героини и ее выборе на Церемонии.

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Сразу после выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 у зрителей будет возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу «Как выйти замуж». Они поведают самые свежие подробности 11 выпуска реалити!

Гостями программы станут известный хореограф Влад Яма и его супруга Лилиана.

Постоянные эксперты ток-шоу ― Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Смотрите «Как выйти замуж» 26 ноября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка»-2 на СТБ!

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