Гороскоп на 26 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Кому нужно быть дисциплинированным, а кто может встретить свою судьбу? Узнайте в гороскопе на 26 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны будут сталкиваться в основном с приятными вопросами. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте время для встреч и общения с друзьями.

Телец

Этот день может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

Близнецы

День благоприятен для осуществления новых планов. В отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Не принимайте участия в интригах, воздержитесь от крупных трат.

Рак

При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса. Эффективными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. В любовном отношении могут ожидать приятные сюрпризы.

Лев

День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также возникновению новых отношений. Не следует давать пустые обещания и предъявлять завышенные требования к окружающим. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

Дева

Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение даже без всяких на то причин. Поэтому вас могут незаслуженно обидеть. Но ближе к концу дня все встанет на свои места. Не исключено, что вы станете автором идеи, которая вызовет восторг окружающих.

Весы

Все ваши стремления сейчас направлены на достижение успеха. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

Скорпион

Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты с окружающими. Остерегайтесь коварства и обмана, особенно со стороны малознакомых людей. А со своей стороны не допускайте никакого насилия — оно обернется против вас.

Стрелец

День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны вдохновить на трудовые подвиги даже ленивых и нерасторопных. Не позволяйте чужим людям вмешиваться в свою жизнь, ничего не делайте кому-то назло.

Козерог

Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на работе. Не заводите роман на службе. Не бойтесь спросить совета у коллег и не отказывайтесь от помощи. Удачно сложатся перемещения, связанные с отдыхом и расширением кругозора.

Водолей

В этот день вряд ли вам захочется слишком много работать. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окружающими и ничего им не обещайте. В особенности берегите родных и близких.

Рыбы

Сейчас вокруг вас будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и ни в чем не участвовать. В противном случае вы можете совершить опрометчивые поступки, которые хоть и не принесут осложнений, но доставят хлопоты.

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