Луна оказывает сильное влияние на здоровье и жизнь человека. Поэтому, если знать фазы небесного светила, то можно избежать проблем с самочувствием и спланировать самые важные события. Когда в декабре 2021 года ждать новолуние и полнолуние — узнайте в нашем материале.

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Даты новолуния и полнолуния в декабре 2021:

Дата новолуния в декабре 2021 — 4 декабря в 10:42.

Дата полнолуния в декабре 2021 — 19 декабря в 7:35.

Фазы луны по числам в декабре 2021:

1‒3 декабря — убывающая Луна.

4 декабря в 10:42 — новолуние.

5‒18 декабря — растущая Луна.

19 декабря в 7:35 — полнолуние.

20‒31 декабря — убывающая Луна.

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