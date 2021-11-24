Гороскоп на 25 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Кому время хорошенько отдохнуть, а кто может смело принимать важные решения? Узнайте в гороскопе на 25 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Будьте напористыми и не бойтесь отстаивать свои идеи. Если сейчас ничего не изменить, вскоре пожалеете, что следовали чужим указаниям.

Телец

У Тельцов возможен спад энергии, что приведет к осложнениям при выполнении даже самых простых обязанностей. Это неудачное время для принятия ключевых решений.

Близнецы

После активного, сложного периода, наконец, пришла пора отдыха. Близнецы заслуживают хорошей порции времени для себя. Ничего не произойдет, если какое-то время будете пассивно отдыхать.

Рак

Решения, которые Раки примут в ближайшее время, окажут ключевое влияние на развитие их карьеры. Звезды советуют уменьшить банальные развлечения и сосредоточиться на работе. Начните с задач, которые могут вызвать больше всего проблем.

Лев

Если сильно устали, то нечего удивляться своей несосредоточенности. В таком состоянии крайне сложно организовать мысли и выполнять обязанности. Подумайте о том, чтобы взять достаточно выходных.

Дева

В эти сутки стоит справиться с тревогой, которая может вызвать растерянность, ревность и нестабильность в отношениях. Спросите себя, что является источником беспокойства, и доверяйте рекомендациям, которые получите.

Весы

Будьте рассудительными, благоразумными и осторожными. В эти сутки Весы могут пережить моменты страха и опасности.

Скорпион

Это будет день, в который Скорпионы должны пойти собственным путем. Пришло время размышлений и решения дилемм. Представители знака, вероятно, потратят много времени на размышление над возможными вариантами развития событий. Не позволяйте никому останавливать себя.

Стрелец

Звезды сулят серьезные перемены в жизни и совершенно новые ситуации. Вдумчиво рассуждайте о своей жизни и принимайте осознанные решения. Откажитесь от того, в чем сомневаетесь.

Козерог

Не откладывайте важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и обременят в наименее подходящий момент. Если потеряли веру в собственные силы ― знайте, что в четверг удачный день, чтобы изменить ситуацию.

Водолей

Вместо того чтобы убегать от проблем, постарайтесь решить их. Залогом успеха будет честный разговор. Чем раньше мобилизуетесь, тем эффективнее будете справляться с обязанностями.

Рыбы

Вскоре подозрительный человек попытается втянуть Рыб в неприятную ситуацию. Будьте осмотрительны и не усложняйте все. Не пренебрегайте возможностью откровенно поделиться проблемой с надежными людьми.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2021 год от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.