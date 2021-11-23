В декабре 2021 года православных верующих ждет множество важных церковных праздников. Среди них ― введение в храм Пресвятой Богородицы, апостола Андрея Первозванного и день святого Николая Чудотворца. Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в декабре 2021 года, чтобы не пропустить значимые православные даты.

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1 декабря ― мучеников Романа и Платона.

4 декабря ― введение в храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря ― святителя Амфилохия, епископа Иконийского, и святителя Григория, епископа Акрагантийского.

7 декабря ― великомученицы Екатерины.

9 декабря ― преподобного Алипия Столпника.

10 декабря ― иконы Божьей Матери «Знамение».

11 декабря ― преподобномученика Стефана Нового; мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.

13 декабря ― апостола Андрея Первозванного.

15 декабря ― пророка Аввакума; мученицы Миропии Хиосской; преподобных Афанасиев, затворников Печерских.

17 декабря ― великомученицы Варвары.

18 декабря ― преподобного Саввы Освященного.

19 декабря ― святого Николая Чудотворца.

21 декабря ― преподобного Патапия.

22 декабря ― Зачатие Пресвятой Богородицы.

24 декабря ― преподобного Даниила Столпника.

25 декабря ― Рождество Христово по григорианскому календарю.

27 декабря ― мучеников Фирса, Каллиника, Левкия; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

30 декабря ― пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила.

31 декабря ― мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его.

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