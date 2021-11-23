Кофейный скраб для рук: рецепт приготовления и использования
Кофейный скраб для рук — это просто и эффективно. С помощью него вы омолодите свои руки, сделаете кожу мягкой и шелковистой. Читайте, как готовить кофейный скраб для рук и как его использовать.
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На руках кожа, по сравнению с другими частями тела, очень тонкая и чаще подвергается раздражению. Моющие средства и температурные колебания делают кожу на руках сухой и, как следствие, провоцируют раннее появление морщин. Но предотвратить это негативное влияние достаточно просто — регулярно питать и увлажнять кожу. Но прежде чем нанести крем, кожу необходимо «обновить». Приготовить скраб в домашних условиях намного дешевле, чем купить, да и делать его проще простого.
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Как сделать кофейный скраб для рук:
Лучше всего для приготовления косметики из кофе для ухода за кожей выбирать качественные сорта Арабики или Робусты.
Косметологи советуют, что лучше всего брать свежемолотый зерновой кофе. Но подойдет и кофе из пачки, и свежая кофейная гуща, которая остается после завариванния.
- Кофейную гущу нужно смешать с жидким мылом, сметаной или мёдом.
- Добавить пару капель оливкового масла или витамина Е, это сделает кожу более шелковистой.
Вот и всё — скраб готов.
Как использовать кофейный скраб для рук:
- Нужно нанести кофейный скраб на руки, помассировать и смыть слегка теплой водой.
- После скрабирования лучше всего нанести питательный либо увлажняющий крем.
Повторяйте эту процедуру каждое утро, и результат не заставит себя ждать!
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