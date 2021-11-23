Гороскоп на ноябрь 2021 года подскажет, что приготовили звезды нашим кошелькам. Чего ожидать каждому знаку зодиака? Кому стоит включить режим экономии, а кто может неожиданно получить прибавку к зарплате? Читайте финансовый гороскоп на ноябрь 2021 года от дважды победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

В этом месяце звезды сулят Овнам возможность дополнительного заработка. Чтобы не упустить шанс улучшить свое благосостояние, старайтесь быть активнее и не отказывайтесь от новых и непривычных для вас начинаний.

Тельцы

Ноябрь порадует Тельцов финансовой прибылью. Скорее всего, свои дивиденды дадут ваши давние старания. В конце месяца возможны непредвиденные растраты, связанные с бытовой сферой. А потому старайтесь разумно распоряжаться деньгами.

Близнецы

В этом месяце у Близнецов возможны перспективные знакомства. На пути представителей знака появятся люди, советы которых помогут вам достичь финансового успеха. Не упустите шанс получить ценные знания.

Раки

В этот период звезды сулят Ракам нежданный доход. У представителей знака появится возможность осуществить свои мечты и приобрести те мелочи, в которых они себе давно отказывали. Главное – не воспринимать это как транжирство. Такие растраты – инвестиция в ваше хорошее настроение.

Львы

В этот период звезды будут подталкивать Львов к экономности. Но несмотря на все финансовые плюсы этой ситуации, стоит помнить, что ваше здоровье – не то, на чем нужно экономить. А потому при плохом самочувствии не откладывайте визит к врачу с мыслями «это ж сколько я потрачу». В противном случае сумма, потраченная на лечение, может заметно увеличиться.

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Девы

В этот период Девам стоит воздержаться от спонтанных покупок. Звезды советуют тщательнее планировать свой бюджет и быть более экономными. Так как в конце месяца есть большая вероятность непредвиденных трат, связанных с близкими людьми.

Весы

В этот период звезды настоятельно не советуют Весам ни брать деньги взаймы, ни одалживать их кому-то. Скорее всего, финансовая ситуация не оправдает ваших ожиданий. И вернуть долг вовремя не получится.

Скорпионы

Март для Скорпионов – отличное время для новых начинаний. Есть большая вероятность, что они будут не только удачными, но и прибыльными. Главное – взяться за дело уже с начала месяца.

Стрельцы

Ноябрь порадует Стрельцов финансовой прибылью. Скорее всего доход принесут даже те дела, которые вы считали убыточными. Единственное, чего стоит опасаться, так это авантюрных предложений от людей, в которых вы не уверены на все сто.

Козероги

Звезды настоятельно не советуют Козерогам рассказывать о своих успехах окружающим. Есть большая вероятность, что вам захотят «вставить палки в колеса». И чтобы преграды на пути и убытки вас не огорчали, не забывайте пословицу о том, что «счастье любит тишину».

Водолеи

Сейчас у вас все будет складываться, как нельзя лучше. Главное при этом – не откладывать на завтра то, что можете сделать сегодня. Тогда прибыль не заставит себя долго ждать.

Рыбы

В этот период Рыбы могут столкнуться с ситуацией, когда все идет не по плану. Но прежде чем расстраиваться и корить судьбу за то, что обстоятельства против вас, оглянитесь вокруг. Вероятно, вы в упор не замечаете хороших возможностей, чтобы увеличить свой доход.

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