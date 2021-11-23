Гороскоп на 24 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. У кого будет очень благоприятный день, а кому лучше воздержаться от поездок? Узнайте в гороскопе на 24 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Возможно, сейчас более благоприятное время для перемен и новых начинаний. Условия окончательно созрели, и судьба хранит вас от внезапных опасностей. Единственное, что от вас требуется, ― зря не рисковать.

Телец

Для Тельцов, избравших стезю учителя, наставника, тренера, судьба зажигает зеленый свет: ученики и воспитанники будут ловить каждое ваше слово. Развивайте все имеющиеся природные таланты, открывайте в себе новые способности, учитесь учить ― сейчас для этого самый подходящий период.

Близнецы

Вероятно, что родные и близкие, друзья и коллеги, привыкшие всегда и во всем обращаться к вам за содействием, моральной и деловой поддержкой, обнаружив, что вы больны или не в настроении, попросту испугаются. Они поймут, как много вы для них значите, и со всех ног бросятся окружать вас вниманием и заботой, решать ваши проблемы и всячески поднимать вам настроение. Помните, главная ваша задача ― научиться принимать помощь.

Рак

Тенденции этого дня способствуют стабилизации материального положения Раков и даже увеличения доходов. Если финансовых средств окажется недостаточно, смело берите взаймы. Сейчас это благоприятно. Самое важное ― сохранить целеустремленность, но при этом не горячиться.

Лев

В среду Львам не усидеть на месте. Они будут расположены к поездкам. Многим из них придется покинуть дом. В дороге, а главное ― в дальних городах и странах вы найдете то, что ищете: новые знания, новые связи (как деловые, так и творческие) и прекрасные финансовые перспективы, а кое-кто ― и новую любовь.

Дева

Данный период необычайно благоприятный для изменения профессиональной ориентации, смены работы, переводов в другие учебные заведения. Прекрасный момент для продвижения по служебной лестнице, что приведет к увеличению доходов. Поторопитесь с принятием серьезных решений в течение первой половины дня, так как ближе к вечеру неизбежны препятствия.

Весы

Этот день во многом окажется для вас определяющим. Если не всем Весам вскоре удастся достичь своих жизненных целей, то уж наверняка многие смогут вплотную к этим целям приблизиться, накопить силы и рассчитать решающий шаг. На пользу пойдут все действия, направленные на укрепление авторитета, приобретение репутации, упрочение дружеских и деловых связей.

Скорпион

У многих Скорпионов осуществятся старые планы. Они получат выгодное предложение, а желания сбудутся удивительным и неожиданным образом. Не проявляйте излишней самоуверенности, так как она может стать причиной больших потерь.

Стрелец

Поездки неблагоприятны, путешествия чреваты большими осложнениями. Однако ваше финансовое положение, как ни странно, может оказаться не таким уж плохим. Не предпринимайте решительных действий, не меняйте работу и не приобретайте недвижимость. Однако мелкие покупки совершайте смело ― они доставят вам удовольствие.

Козерог

Время осуществления надежд и образования новых связей. Ваши намерения осуществятся, а личные достижения удивят окружающих, если не будете слишком рьяно добиваться своих целей. Если сильное противодействие все же возникнет, не пытайтесь сломить его методами кулачного боя. Существуют более изящные методы борьбы.

Водолей

День более чем благоприятный. Многим Водолеям повезет в личной жизни. Для этого следует точно понять, что в конечном счете вы стремитесь получить, и, уразумев это, положиться на волю случая.

Рыбы

Тенденции этого дня способствуют упрочению вашего социального положения и материального благополучия. Не раздражайте излишней самоуверенностью своих оппонентов: их немало, хорошо, если не станет больше. Проявите присущий вам такт: лучше никого не обижать, тем более незаслуженно.

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