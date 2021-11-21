Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как ее провести, чтобы не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ ‌22 ‌по‌ ‌28 ноября 2021 года.

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Овен

На этой неделе в планах Овнов могут происходить внезапные изменения. В долгосрочной перспективе они окажут положительное влияние на вашу жизнь, поэтому не сопротивляйтесь. В конце недели представителей знака ждет небольшое путешествие либо приятный досуг с близкими людьми.

Телец

Откройте свой разум. Мудрость и знания станут ключевыми для Тельцов в грядущие дни. С вашим острым умом вам не составит труда выучить что-то новое. В работе придерживайтесь проверенных схем и шагов.

Близнецы

Хорошая неделя для решительных действий и прибыльных идей. Вы сможете отключить все негативные эмоции и использовать эту энергию, чтобы продвинуться вперед. Будьте более напористыми. Говорите то, что думаете.

Рак

Неделя отлично подходит для составления планов на будущее. Обратите внимание на свое физическое здоровье. Убедитесь, что вы не нарушаете обещаний, данных себе и другим.

Лев

На этой неделе удача будет на стороне Львов. Рабочие дела будут идти хорошо, а финансовое состояние улучшиться. Ваш творческий подход поможет найти ответ и принять правильное решение.

Дева

Настойчивость окупается, и терпение Дев будет вознаграждено на этой неделе. Не сдавайтесь, даже если будет трудно. Поддержка близкого человека поможет вам продвинуться вперед. Следите за своим здоровьем.

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Весы

В начале недели Весов могут порадовать новые карьерные возможности. Но не забывайте о тех, кто постоянно провоцирует вас и подстрекает. Избегайте любых сплетен и споров. На выходных стоит заняться решением семейных проблем.

Скорпион

Скорпионам необходим небольшой перерыв от повседневной рутины или напряженных отношений. Отгородите себя от негатива. Соберитесь с мыслями и сосредоточьтесь на своем физическом и ментальном здоровье.

Стрелец

Звезды предвещают Стрельцам успех в работе на этой неделе. Ваши старания будут оценены руководством. Откройте свой разум, отпустите старые привязанности, и вы сможете открыть для себя новые возможности. В конце недели возможны незначительные споры с родственниками.

Козерог

Если вы ждете ответа после собеседования, проявите еще немного терпения и сохраняйте оптимизм. Убедитесь, что вы подзаряжаете свои батареи, так как недуги, связанные со стрессом, могут снова напомнить о себе на этой неделе.

Водолей

Неделя начнется продуктивно для Водолеев. Тем не менее, если вы не сбавите ход, то к пятнице будете полностью истощены. Соблюдайте баланс между работой и личной жизнью. А в выходные забудьте о делах и отдохните!

Рыбы

В начале недели Рыб ожидает приятная новость от родственника. Ближе к выходным представители знака смогут раскрыть какой-то важный секрет. Если на этой неделе вы хотите переехать или купить недвижимость ― сделайте это. Звезды будут на вашей стороне.

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