Гороскоп на 22 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. У кого будет продуктивный день, а у кого ― неожиданные изменения в жизни? Узнайте в гороскопе на 22 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В понедельник Овны будут вдохновлять других своими идеями. Стойте на своем, даже если кто-то будет отрицать ваши достижения. Вечером представителей знака ждет приятная новость.

Телец

Неожиданное событие может перевернуть все с ног на голову в жизни Тельцов. Помните, что изменения ― это не всегда к худшему. Смотрите на ситуацию с позитивом.

Близнецы

Неделя начнется хорошо для Близнецов. Все дела будут завершены вовремя, а ваше внутреннее спокойствие и равновесие позволят добиться уважения со стороны коллег.

Рак

В понедельник Ракам стоит открыться окружающему миру. Реализация ваших профессиональных идей во многом будет зависеть от того, насколько решительно вы их представите.

Лев

Звезды предвещают Львам удачный день. Переговоры окончатся в вашу пользу, и вы сможете сохранить мотивацию до конца дня. Обратите внимание на то, что вам подсказывает интуиция.

Дева

В этот день у Дев могут быть промедления. Не стоит этому опираться. Прежде чем тянуться к звездам, убедитесь в том, что вы прочно стоите на земле.

Весы

В понедельник Весы смогут завести полезные знакомства и заложить важную основу для своего дальнейшего развития. Обратите внимание на сигналы извне.

Скорпион

Внутренний порыв будет доминировать над Скорпионами в этот день. Он отправит вас на поиски любви и жизнерадостности. Доверьтесь этому порыву и обретете счастье.

Стрелец

В понедельник амбиции захватят Стрельцов. Обладая напористостью, вы смело будете идти к высоким целям. Но не теряйте головы.

Козерог

В начале недели жизненная энергия Козерогов будет очень высокой. Благодаря этому вы сможете быстро войти в рабочий ритм и сделать даже больше, чем надеялись. Главное ― не перестарайтесь.

Водолей

Звезды предвещают Водолеям очень продуктивный день. В понедельник вы сможете выдерживать большие нагрузки и перевыполнить свой план. Вечер стоит посвятить отдыху и саморефлексии.

Рыбы

В понедельник Рыбы смогут заявить о себе в рабочей сфере. Ваше предложение оценит руководство. Доверьтесь себе и не скрывайте свои идеи от окружающих.

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