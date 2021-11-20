Гороскоп на 21 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 21 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Последний день недели принесёт Овнам хорошую весть. В воскресенье вас ждут домашние заботы и разговоры по душам. Проблемы со здоровьем могут отступить в этот день.

Телец

В воскресенье все будет идти по плану Тельцов. Вы сможете завершить все дела и уделить время своему развитию. Вечер стоит посвятить семье.

Близнецы

В этот день Близнецов могут беспокоить имущественные проблемы. Совет другого человека поможет с ними справиться. Обратите внимание на свое здоровье.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам провести последний день недели с пользой. Потратьте время на получение новой информации, создайте вокруг себя приятную атмосферу и завершите все дела.

Лев

В воскресенье Львов может ждать короткая поездка. Она даст возможность очистить мысли и перевести фокус на то, что действительно имеет значение.

Дева

Девам стоит попытаться разрешить споры, связанные с домом или родственниками. Ваша эмпатия поможет в этом. Не придавайте слишком большого значения неудачам, иначе они заполнят все ваши мысли.

Весы

В воскресенье Весы могут получить денежную прибыль. Личное знакомство пойдет на пользу вашим делам. Но не переусердствуйте с советами другим людям.

Скорпион

Несмотря на благоприятную обстановку, вы не будете чувствовать себя счастливыми в воскресенье. Покончите с негативными мыслями. Забудьте прошлое и примите все как есть.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам обратить внимание на отношения с членами семьи. Кто-то скучает по вам. Проявите заботу, и она вернется в двукратном размере.

Козерог

В воскресенье репутация Козерогов может повыситься. Возможно также получение предложения по сотрудничеству. Но не будьте слишком самоуверенными. Это может сыграть с вами злую шутку.

Водолей

Избегайте риска в воскресенье. Прежде чем принять любое решение, подумайте дважды. Не позволяйте своей доверчивости брать верх над объективными факторами.

Рыбы

В воскресенье Рыбам удастся осуществить давно задуманное дело. Возможна встреча с родственниками или друзьями. Поделитесь с ними тем, что на душе.

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