С любовью возможно все: СТБ выиграл серебро Promax
Престижная международная премия в сфере маркетинга и дизайна Promax Global Excellence Awards 2021 назвала победителей. Редизайн телеканала СТБ выиграл серебро в номинации BEST BRAND IMAGE — REBRAND OR REFRESH.
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В этой номинации СТБ противостояли ребрендинги таких мировых каналов, как VIACOMCBS, AMC+, GLOBO и др.
«Второй год подряд СТБ является лидером роста среди больших телеканалов. Залог этого успеха — в синергии лучших продуктов, которые создает СТБ, и близкой, понятной коммуникации со зрителем, вести которую помогает новая визуальная графика канала», — комментирует маркетинг директор группы Starlight Media Елена Мартынова.
«Это очень знаковая победа для команды маркетинга и дизайна, которая в очередной раз подтверждает главный месседж СТБ «С любовь возможно все». Редизайн сделал СТБ еще более эмоциональным и близким зрителю. От телеканала больших шоу мы пришли к семейному и социально активному бренду с лучшими сериалами, любимыми шоу и уникальными реалити. Сегодня мир СТБ — это безграничный океан эмоций и любви, и для нас очень ценно, что наш посыл так высоко отмечен экспертами мирового уровня», — комментирует маркетинг-директор СТБ Татьяна Светлова.
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«Океан эмоций стал ключевой идеей редизайна СТБ. Нашей задачей было развить бренд канала, вернуть ему теплую цветовую палитру и дать логотипу больше жизни в эфире. В концепте нового дизайна лого СТБ, как основная капля безграничного океана любви, разливается и наполняет эмоциями», — объясняет концепцию ребрендинга СТБ директор Управления дизайном Starlight Media Алексей Репик.
Над редизайном СТБ работали:
- креативная команда: Вадим Ревин, Алексей Репик, Александр Антонов, Матвей Бабак, Закентий Горобьев, Андрей Науменко
- моушн: Вадим Ревин, Матвей Бабак, Андрей Науменко, Олег Домотенко, Алексей Золотухин
- оff аir/digital: Закентий Горобьев, Андрей Курило
- арт-директор проекта: Вадим Ревин
- арт-директор СТБ: Андрей Асламов
- шрифты: Андрей Константинов
- звук: Влад Музыченко
- монтаж шоурила: Вадим Ревин, Олег Домотенко, Алексей Репик
- айди: Вадим Ревин, Алекс Котельников, Ярослав Коваль, Патрик Беннар, Евгений Терещук, Андрей Асламов
- дизайн директор: Михаил Бабак
- креативная дирекция: Алексей Репик, Вадим Ревин, Александр Антонов, Закентий Горобьев, Виталий Сай, Алексей Игнатьев
- продюсеры дизайн бюро: Наталья Бовшик, Алексей Пацелюк
- руководитель дизайн бюро Starlight Media: Алексей Репик
- маркетинг директор СТБ: Татьяна Светлова
- маркетинг директор Starlight Media: Елена Мартынова
- управляющий директор СТБ: Людмила Семчук
- руководитель дивизиона Starlight Broadcasting: Дмитрий Троицкий.
Напомним, СТБ является лидером роста среди больших телеканалов. По итогам десяти месяцев СТБ вырос на 23 % относительно прошлого года и уверенно входит в топ-3 телеканалов страны. В октябре рост СТБ составил 19 %, а премьера шоу «Україна має талант» с долей 17,6 возглавила топ телевизионных продуктов за месяц.
Лучшие проекты СТБ, по результатам телесмотрения украинцев, это «Україна має талант», «Холостячка», «Как выйти замуж», «Супермама», «Вікна-Новини», «МастерШеф», «Хата на тата», «Слепая», «След» и праймовая линейка сериалов в 20:15.
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