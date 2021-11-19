Престижная международная премия в сфере маркетинга и дизайна Promax Global Excellence Awards 2021 назвала победителей. Редизайн телеканала СТБ выиграл серебро в номинации BEST BRAND IMAGE — REBRAND OR REFRESH.

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В этой номинации СТБ противостояли ребрендинги таких мировых каналов, как VIACOMCBS, AMC+, GLOBO и др.

«Второй год подряд СТБ является лидером роста среди больших телеканалов. Залог этого успеха — в синергии лучших продуктов, которые создает СТБ, и близкой, понятной коммуникации со зрителем, вести которую помогает новая визуальная графика канала», — комментирует маркетинг директор группы Starlight Media Елена Мартынова.

«Это очень знаковая победа для команды маркетинга и дизайна, которая в очередной раз подтверждает главный месседж СТБ «С любовь возможно все». Редизайн сделал СТБ еще более эмоциональным и близким зрителю. От телеканала больших шоу мы пришли к семейному и социально активному бренду с лучшими сериалами, любимыми шоу и уникальными реалити. Сегодня мир СТБ — это безграничный океан эмоций и любви, и для нас очень ценно, что наш посыл так высоко отмечен экспертами мирового уровня», — комментирует маркетинг-директор СТБ Татьяна Светлова.

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«Океан эмоций стал ключевой идеей редизайна СТБ. Нашей задачей было развить бренд канала, вернуть ему теплую цветовую палитру и дать логотипу больше жизни в эфире. В концепте нового дизайна лого СТБ, как основная капля безграничного океана любви, разливается и наполняет эмоциями», — объясняет концепцию ребрендинга СТБ директор Управления дизайном Starlight Media Алексей Репик.

Над редизайном СТБ работали:

креативная команда: Вадим Ревин, Алексей Репик, Александр Антонов, Матвей Бабак, Закентий Горобьев, Андрей Науменко

моушн: Вадим Ревин, Матвей Бабак, Андрей Науменко, Олег Домотенко, Алексей Золотухин

оff аir/digital: Закентий Горобьев, Андрей Курило

арт-директор проекта: Вадим Ревин

арт-директор СТБ: Андрей Асламов

шрифты: Андрей Константинов

звук: Влад Музыченко

монтаж шоурила: Вадим Ревин, Олег Домотенко, Алексей Репик

айди: Вадим Ревин, Алекс Котельников, Ярослав Коваль, Патрик Беннар, Евгений Терещук, Андрей Асламов

дизайн директор: Михаил Бабак

креативная дирекция: Алексей Репик, Вадим Ревин, Александр Антонов, Закентий Горобьев, Виталий Сай, Алексей Игнатьев

продюсеры дизайн бюро: Наталья Бовшик, Алексей Пацелюк

руководитель дизайн бюро Starlight Media: Алексей Репик

маркетинг директор СТБ: Татьяна Светлова

маркетинг директор Starlight Media: Елена Мартынова

управляющий директор СТБ: Людмила Семчук

руководитель дивизиона Starlight Broadcasting: Дмитрий Троицкий.

Напомним, СТБ является лидером роста среди больших телеканалов. По итогам десяти месяцев СТБ вырос на 23 % относительно прошлого года и уверенно входит в топ-3 телеканалов страны. В октябре рост СТБ составил 19 %, а премьера шоу «Україна має талант» с долей 17,6 возглавила топ телевизионных продуктов за месяц.

Лучшие проекты СТБ, по результатам телесмотрения украинцев, это «Україна має талант», «Холостячка», «Как выйти замуж», «Супермама», «Вікна-Новини», «МастерШеф», «Хата на тата», «Слепая», «След» и праймовая линейка сериалов в 20:15.

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