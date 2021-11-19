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«Как выйти замуж»: знакомство с родителями

19.11.2021

В эту пятницу, 19 ноября, сразу после выхода 10 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и проекте в ток-шоу «Как выйти замуж». Тема сегодняшней программы знакомство с родителями мужчин.

как выйти замуж

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Сразу после выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 у зрителей будет возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу «Как выйти замуж». Они поведают самые свежие подробности 10 выпуска и обсудят тему знакомства с родителями.

как выйти замуж

Приглашенными гостями станут экс-Холостяк Дмитрий Черкасов и его супруга Александра.

как выйти замуж

Постоянные эксперты ток-шоу ― Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Смотрите «Как выйти замуж» 19 ноября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка»-2 на СТБ!

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