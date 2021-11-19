В эту пятницу, 19 ноября, сразу после выхода 10 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и проекте в ток-шоу «Как выйти замуж». Тема сегодняшней программы ― знакомство с родителями мужчин.

Больше по теме: Новогодняя сказка и план совместного дома: чем запомнился 9 выпуск проекта «Холостячка»-2

Сразу после выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 у зрителей будет возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу «Как выйти замуж». Они поведают самые свежие подробности 10 выпуска и обсудят тему знакомства с родителями.

Приглашенными гостями станут экс-Холостяк Дмитрий Черкасов и его супруга Александра.

Постоянные эксперты ток-шоу ― Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Смотрите «Как выйти замуж» 19 ноября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка»-2 на СТБ!

Больше по теме: Какими планами на будущее поделился Максим Тарапата?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.