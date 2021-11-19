С Днем мужчин 2021: поздравления в стихах
Сегодня, 19 ноября, по всему миру отмечают Международный мужской день. Женщины поздравляют своих вторых половинок, братьев, отцов и друзей. Также во многих странах проходят тематические семинары, лекции и торжественные мероприятия. Как же оригинально поздравить сильную половину человечества сегодня?
Больше по теме: Выходные и праздничные дни 2021 года в Украине
Когда появился Международный мужской день?
Первыми, кто стал отмечать Международный мужской день, были жители островов Карибского моря. Еще в 1999 году местный профессор Джероме Тилуксингх предложил ввести дату 19 ноября как День всех мужчин. Поддержав его инициативу, власти Республики Тринидад и Тобаго сделали такой праздник ежегодным. Спустя время этот день стал международным и теперь отмечается во многих странах Азии, Европы и Америки.
Конечно, главным подарком для каждого мужчины сегодня будет тепло и ласка любимой женщины. Неотъемлемым атрибутом также станет праздничный стол и приятные пожелания для сильной половины человечества.
Социальная позиция Международного мужского дня
На сегодняшний день праздник отмечают в более 60 странах по всему миру. Главная цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов. Создатели праздника хотели обратить внимание людей на здоровье мужчин. Также они подчеркнули позитивное влияние мужчин на воспитание детей.
Мужчина в обществе играет важную роль, ведь он формирует будущее счастье и успех семьи. Так в Международный мужской день не забудьте поздравить самого сильного и любимого человека с праздником. И главное — скажите, что он особенный!
Больше по теме: Церковные праздники в ноябре 2021: календарь
Редакция сайта stb.ua поздравляет всех мужчин с этим замечательным праздником и предлагает несколько вариантов оригинальных пожеланий в Международный мужской день.
С Международным днем мужским!
Пускай тебя все уважают,
Семьей своею будь любим.
И ничего пусть не мешает.
***
Успешным и веселым быть,
Ценить мгновенья жизни этой,
Про все заботы позабыть
И верить в добрые приметы!
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надёжным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всём преуспевать!
***
В Международный день мужчин
Желаю, чтоб тебе, любимый,
Для грусти не нашлось причин,
И был ты Господом хранимый,
Я благодарна ноябрю
За обретенный этот праздник
И говорю тебе – Люблю!
И счастлива – Ты мой избранник!
***
Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку, женщин и футбол,
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!
***
Самый нежный, самый страстный,
И беспомощный, и властный,
И желанный, и чужой,
Осторожный и лихой.
Ты расчетливый и щедрый,
Может быть, немножко вредный.
Мой мужчина! Мой герой!
С праздником, мой дорогой!
***
Наши милые мужчины
Вы прекрасны и любимы,
Вы достойны похвалы,
Элегантны, удалы.
Вы — защитники, Вы — «Боги»,
Вам подвластны все дороги,
Вы умельцы, работяги,
Супер модные стиляги.
Пусть удача улыбнётся,
В жизни всё легко даётся,
И душевное тепло
С Вами будет заодно!
***
Сегодня день — величественных, сильных,
Сегодня день — наших родных мужчин,
Желаем в жизни Вам купюр обильных,
Не волноваться понапрасну, без причин.
Вы — наша гордость, доблесть и награда,
Желаем, чтобы Вам сопутствовал успех,
И на пути вмиг разрушались все преграды,
Везения, достатка, быть сильнее всех!
***
Я так хочу тебя поздравить…
Страниц не хватит для причин.
Коль кто и заслужил награду,
Так самый лучший из мужчин!
Ты самый смелый, сильный, словно
Спартанский воин, не шучу.
Всегда будь крут, наград достоин,
Пускай все будет по плечу!
***
Примите, все мужчины, поздравленье!
Пусть окружает вас повсюду благодать,
Пусть будут все успешными решенья,
Чтоб в жизни никогда не унывать.
Желаю мира, безупречного покоя,
Веселья, бодрости, добра.
Пусть жены радуют своею красотою
И дарят море бесконечного тепла.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ