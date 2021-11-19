Гороскоп на 20 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 20 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В субботу Овны смогут получить особое уважение в семье и обществе благодаря своей отзывчивости и доброте. Только не забудьте проявить те же качества и к себе.

Телец

20 ноября Тельцы будут полны жизненной энергии. Переведите ее в правильное русло. Займитесь спортом, поедьте с близкими на природу или встретьтесь с друзьями. Активная суббота ― залог хорошего настроения на будущую неделю.

Близнецы

В субботу Близнецы наконец-то смогут выдохнуть и провести день с семьей. Звезды рекомендуют вам совершить давно запланированную поездку или уделить время любимому хобби.

Рак

Звезды предвещают Ракам день, полный романтики. Ваш партнер удивит вас приятным сюрпризом. Одинокие представители знака смогут завести неожиданное знакомство.

Лев

В этот день удача будет на стороне Львов. Вы сможете завершить неоконченные дела и получить неожиданную денежную прибыль. Здоровье будет в порядке.

Дева

В субботу Дев ожидают хорошие новости. То, о чем вы давно думаете, вполне может осуществиться. Уделите время себе и своей второй половинке.

Весы

Вы стоите на пороге положительных изменений в личной жизни. Доверьтесь своему сердцу и не бойтесь сделать шаг навстречу счастью.

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Скорпион

Звезды предвещают Скорпионам день, полный домашних хлопот. Только к вечеру вы сможете расслабиться и отдохнуть.

Стрелец

В субботу Стрельцам не рекомендуется вступать в споры. Сосредоточьтесь на себе и своей семье. Держитесь подальше от любых рисков.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам в субботу контролировать свою щедрость и не тратить деньги по пустякам. Кто-то может воспользоваться вашей слабостью, так что будьте осторожны.

Водолей

Неудачный день для Водолеев. В семье возможны ссоры по пустякам, а в финансовой сфере ― убытки. Постарайтесь не принимать важных решений в этот день.

Рыбы

В субботу у Рыб возможна задержка в реализации планов и беспокойство о будущем. Но благодаря поддержке любимого человека вы справитесь с нервным напряжением.

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