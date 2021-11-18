Гороскоп на 19 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Кому конец рабочей недели принесет приятные заботы, а кому ― проблемы в работе? Читайте гороскоп на 19 ноября от экстрасенсов СТБ и узнайте.

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Овен

В пятницу Овны смогут целиком посвятить себя саморазвитию и улучшению профессиональных навыков. В этот день возможно установление полезных контактов, которые помогут в будущем.

Телец

Последний рабочий день будет продуктивным для Тельцов. Вы сможете завершить все дела и составить план на следующую неделю. Вечер стоит посвятить встрече с близкими людьми.

Близнецы

Звезды предвещают Близнецам ответственный день на работе. Если вы мобилизуете все свои силы, перед вами откроются новые двери. Не сомневайтесь в себе и идите только вперед!

Рак

Внутреннее чутье Раков поможет им в пятницу отличить друга от врага и подскажет, как не попасть в ловушку. В этот день ничто не сможет скрыться от вас.

Лев

В пятницу удача будет на стороне Львов. Вы сможете завершить давнюю сделку либо получить повышение. Если вы хотите изменить сферу деятельности ― пятница подходящий день для этого.

Дева

Звезды предвещают Девам день, полный приятных забот. Вы с легкостью завершите дела, связанные с работой, и сможете посвятить время отдыху и общению с близкими людьми.

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Весы

Мотивация и целеустремленность могут покинуть Весы в пятницу. Однако не стоит сдаваться. Попробуйте посмотреть на проблемы под другим углом.

Скорпион

В пятницу Скорпионы могут рассчитывать на помощь близкого друга. В работе все может быть не так гладко в этот день. Зато в семейных отношениях произойдет очень приятное событие.

Стрелец

Используйте все свое обаяние в этот день и станьте центром внимания. Сойдите с проторенного пути и осмельтесь выйти вперед. Удача на вашей стороне.

Козерог

Звезды предвещают Козерогам напряженную пятницу. Весь день вам придется справляться с дедлайнами и личными проблемами. Но уже к вечеру все образуется.

Водолей

Вы сами знаете, что для вас лучше. Постарайтесь воплотить это в жизнь. Не сомневайтесь в себе, и вы сможете продвинуться вперед.

Рыбы

Ваша семья и друзья нуждаются в вас. Отношения с ними потребуют от вас времени и усилий в пятницу. Будьте готовы им их предоставить.

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