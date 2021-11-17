17 ноября на СТБ вышли 21 и 22 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Совершит ли возмездие Стефан? Как Жадан причастен к гибели Веры Гнаткевич? Кто изображён на дагеротипе? И успеет ли Катя спасти невинных? О чем 21 и 22 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

Больше по теме: «Крепостная» 3 сезон: количество серий и график выхода

Катерина возвращается к Жадану и думает о его поступках. Ольга узнает, на кого охотится Стефан, и зовет друзей, чтобы ему помешать. Всплывает иная версия смерти Веры Гнаткевич.

«Крепостная» 3 сезон 21 и 22 серии ― обзор и сюжет

Катя зовет к себе Ольгу и сообщает ей, что хочет попытаться простить Жадана. Она просит зайти к Стефану и передать, чтобы он уезжал.

Дома Катю за то, что она не может простить Андрея, упрекает Ярина. Но девушка видит милую детскую комнату, которую Андрей сделал из покоев Орыси и Назара, и ее сердце тает.

Ольга застает Стефана полуобнаженным, пользуется возможностью и получает дагеротип. Она замечает, что он достал пистоль и нож и готовится к убийству, поэтому мчится к Кате, чтобы вместе остановить Стефана.

Рогнеда дает указания мадам Макаровой разослать приглашения и продавать билеты ― на следующий день она сбросит вуаль перед публикой. Впервые Рогнеда приезжает домой позже Безуса и этим спасает его жизнь.

Стефан приходит к Назару и, пока тот занят, похищает ключ от дальнего склада. Катя едет к Павлине просить ее вернуться. В это время та пытается примириться с невестками, но становится только хуже. Девушки планируют выжить Павлину.

Стефан застает врасплох своего врага, тот теряет сознание. Князь тянет его на склад и едва не попадается ― Назар как раз хочет выгрузить новые ящики.

Ольга, Катя и Назар встречаются и делятся правдой о Стефане. Назар понимает, что не так со складом, и они бросаются туда вовремя, чтобы не дать князю совершить убийство.

Друг Жадана рассказывает, как все было на самом деле: купец хотел подставить Веру, чтобы ее бросил муж, с помощью срамного фото. За это он обещал другу устроить личную жизнь и карьеру, а Вере ― что ее мужа отпустят. Однако девушка не выдержала позора и сама себя заколола.

Катя с друзьями едут к Макаровой, чтобы подтвердить эту версию. Однако перед началом выступления Рогнеды та уехала к Жадану ― Богдан показал ей документы, по которым бордель теперь принадлежит Безусу. Пока Макарова и Жадан договариваются, Богдан забирает деньги и документы из конторы и сбегает.

Невестки Карпа наводят беспорядок в лавке, чтобы подставить Павлину, и случайно поджигают ее. Лавка и дом выгорают дотла.

Открывается правда о связи Макаровой и Жадана и о том, как он стал наследником Громыко.

Макарова начинает шантажировать Андрея тем, что расскажет о нем и Вере, и тот пытается убить ее. В этот момент в комнату заходит Катя.

Больше по теме: «Крепостная»: сюжет и описание серий

Смотрите в четверг, 18 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ заключительные серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончится история крепостной Катерины Вербицкой.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.