Гороскоп на 18 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 18 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В четверг холодный ум должен преобладать над эмоциями Овнов. Не торопитесь и не ввязывайтесь в рискованные сделки. Уделите время своему здоровью.

Телец

В жизни Тельцов начинается новый период. Он готовит вам несколько сюрпризов, как хороших, так и плохих. Не теряйте терпения и не отступайте от своей цели.

Близнецы

Близнецам стоит изменить свой жизненный цикл, чтобы не погрязнуть в рутине. Создайте новую среду вокруг себя и сделайте то, что давно хотите.

Рак

В четверг Ракам стоит уделить время своему здоровью. В этот день возможен разговор, который будет важен для вашего будущего. Не нервничайте. Вы получите хороший совет.

Лев

Не самый удачный день для Львов. В четверг возможны конфликты на работе и проблемы в деле, над которым вы давно работаете. Но не стоит отчаиваться. Вскоре все наладится.

Дева

Вы не можете больше откладывать решение проблемы. Сама собой она не исчезнет. Поэтому наберитесь сил и примите верное решение.

Весы

В четверг Весам будет особенно легко получать новые знания. Используйте этот день по максимуму для обучения и полезных дискуссий. В них может родиться истина.

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Скорпион

Трансформация и тишина ― под таким девизом пройдет четверг у Скорпионов. Отойдите от всех дел и используйте этот день для перезагрузки.

Стрелец

Звезды предвещают Стрельцам спокойный и расслабленный день. Сконцентрируйтесь на себе. Приобретите то, о чем давно думаете, и запланируйте поездку на выходные.

Козерог

Козерогам следует немедленно прояснить денежный вопрос. Не ждите, пока станет слишком поздно. В четверг вы можете получить новость от старого друга.

Водолей

Звезды предвещают Водолеям активный день. Возможны новые приятные знакомства. Во время поездки вас может поразить стрела любви. Так что будьте готовы встретить ее.

Рыбы

Тщательно взвесьте свои достоинства и недостатки, а затем быстро воспользуйтесь ими. Сохраняйте в этот день нейтралитет и не навязывайте свою помощь другим.

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