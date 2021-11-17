В среду, 17 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 21 и 22 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. На что идет Стефан, чтобы отомстить за жену? Неужели наконец-то раскроется тайна смерти Веры? Что узнали Катя и друзья об этом? Что будет в 21 и 22 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Катя возвращается к Жадану и практике в больнице. Рогнеда рассылает приглашения в салон для того, чтобы раскрыть свою личность. Ольга видит фото в комнате Стефана и понимает, кто его цель. Поэтому князь решается на последний шаг мести.

«Крепостная» 3 сезон: что покажут в 21 и 22 сериях от 17.11.2021

Катя возвращается к Жадану, но сразу простить его не может. Ярына ее упрекает, но кое-что резко меняет отношение Кати к Андрею.

В салоне Макаровой прощаются с Оксаной: она выходит замуж за Богдана. Рогнеда требует у мадам позвать в бордель самых влиятельных людей Киева. А позовет ли она Безуса и его друга Фурса, с которым переспала?

В номере Стефана Ольга находит дагеротип и понимает, что он намерен сделать. Они с Катей ищут Яблоневского. Кого же он считает виновником смерти Веры?

Стефан похищает убийцу и прячет его на дальнем складе мануфактуры. В тот же вечер Макарова узнает, что Жадан передал бордель Безусу, и едет к нему.

Катя, Ольга и Назар задерживают Стефана и выслушивают еще одну версию смерти Веры.

Почему в убийстве обвинили Стефана?

Катя, Оля и Назар едут к Макаровой, чтобы подтвердить показания. Но мадам нет, на хозяйстве ― Оксана, у которой конфликт с Рогнедой.

Невестки Карпа придумывают план изгнания Павлины, но случайно сжигают дом и лавку. Что сказал Карпо, который вернулся раньше?

Макарова шантажирует Жадана тайной смерти Веры Гнаткевич. Жадан пытается убить Макарову, и в этот момент заходит Катя…

Video: 21 и 22 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: Месть Яблоневского Сериал Крепостная 3 сезон – 21 и 22 серии на сайте СТБ уже 17.11.2021. О чем сюжет двадцать первой и двадцать второй серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Не пропустите 21 и 22 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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