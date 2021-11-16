Гороскоп на 17 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Кому звезды предвещают увеличение дохода, а кто должен посвятить день планированию? Узнайте в гороскопе на 17 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Хороший день для улучшения отношений с окружающими. Постаратесь достичь взаимопонимания с коллегами, установить новые контакты, а также приложить усилия для сохранения старых дружеских отношений.

Телец

В среду Тельцы смогут многого добиться благодаря их врожденным навыкам дипломатии. У вас появиться возможность увеличить свой доход или взять на себя новую ответственность.

Близнецы

Только дисциплина и быстрые решения помогут вам продвинуться в профессиональном плане. Доверьтесь себе и делайте то, что будет лучше для вас.

Рак

В этот день Раки могут почувствовать, что стоят на месте. Вполне возможно, что в настоящее время вы закрыты от мира, и окружающая среда просто отражает ваш настрой.

Лев

Благоприятный день для Львов в сфере покупки и продажи недвижимости. Среду стоит посвятить планированию. Благодаря этому вы можете добиться гораздо большей продуктивности!

Дева

Дев ждут большие изменения в личной жизни. В этот день вам придется принять важные решения. Чтобы не прогадать, заручитесь поддержкой близкого человека.

Весы

Среда для Весов будет наполнена размышлениями. Нужно сосредоточиться на текущих делах. Позвольте себе быть медленнее в решении задач.

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Скорпион

В этот день возможны изменения в окружении Скорпионов. Вам придется постараться, чтобы понять истинные мотивы других. Доверьтесь своей интуиции.

Стрелец

Иногда вас пугают чувства, которые вы испытываете. Наберитесь смелости и покажите, кто вы на самом деле. Найдите себя и сбросьте с плеч старую ношу.

Козерог

Неприятная ситуация наконец-то начнет проясняться. Обладая напористостью и амбициями, вы сможете прийти к достижению высоких целей. Но не будьте слишком самоуверенны.

Водолей

Благоприятный день для Водолеев. У вас появятся хорошие идеи для дальнейшего продвижения. Сконцентрируйтесь на физической и умственной сфере.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам не откладывать дела на потом. Правильно организуйте свою работу, и у вас появится гораздо больше свободного времени.

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