Лучшие образы Надежды Матвеевой ко дню рождения ведущей
15.11.2021
Сегодня, 15 ноября, ведущая телеканала СТБ Надя Матвеева отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет с праздником и желает творческих успехов!
Надежда Матвеева является для многих женщин Украины примером женственности, мудрости и красоты. Она не только помощница в хозяйстве, а и советчица по жизни, ведь на протяжении 6 лет Надя была ведущей телепередачи «Все буде добре»! А сейчас Надежда Матвеева ведет программу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» на СТБ!
Редакция сайта STB.UA поздравляет Надежду Матвееву с днем рождения и предлагает посмотреть подборку лучших образов ведущей!
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