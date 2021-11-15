15 ноября на СТБ вышли 17 и 18 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Что произойдет со Стефаном? Какая участь постигнет Катю в Червинце? Что будет с отношениями Карпа и Павлины? О чем 17 и 18 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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Катя сбегает от Жадана, и судьба заносит ее в Червинку. Жадан наконец-то захватывает Стефана.

«Крепостная» 3 сезон 17 и 18 серии ― обзор и сюжет

Катя в последний момент выскальзывает из кареты Ольги и прячется в экипаже, которым Задунайский и Любовская собираются ехать в Нежин. Под видом монахини она едет с ними.

Жадан проверяет комнату Ольги и находит там Назара. Купец начинает драку, однако кузнец напоминает ему, что он не его крепостной. Жадан говорит, что выгоняет его из кузницы, и требует от Ольги вернуть кредит на мануфактуру.

Назар и Ольга не могут найти Катю. Богдан все время следит за ними, и друзья едут в Киев, чтобы Катя могла лучше спрятаться.

Макарова в обмен на Стефана предлагает Безусу отказаться от мысли о курильне опиума.

Стефан снова спасает Маричку от клиента-насильника. Он говорит ей, что она заслуживает большего.

Любовская рассказывает Кате о своих мечтах попасть на сцену, а Задунайский чуть не обмолвился о романе с Ларисой. Вблизи Червинки Катя прощается с ними и пешком в темноте идет в поместье.

Александр Дорошенко приезжает в монастырь искать Натали, однако Людмила отказывается ему помогать. Натали тем временем отказывает себе в еде и сне, раздает все, что подают ей, нуждающимся.

Настя умирает в богадельне. Перед смертью она отправляет Мишу с запиской к Безусу. Статского советника как раз не дома, и записку читает Рогнеда. Из послания она узнает, что этот мальчик ― внебрачный сын ее мужа, осторожно расспрашивает Мишу, дает ему много сладостей и отпускает. В отчаянии и гневе Рогнеда жаждет отомстить благоверному и покупает платье для борделя.

Карпо посылает к Павлине сватов ― Ярину и Лукьяна. Как отреагирует женщина?

Червинский едва не зазстает Ларису на своей кухне, но Галя и Панас ее спасают. Лариса объясняет Кате причины перехода Червинки Петру и убеждает ее остаться с Жаданом. Женщины обсуждают свою судьбу.

На вечере в салоне Стефан обсуждает с художником любовь. Он признается о любви к Катерине, а художник цитирует Шевченко и дарит Стефану портрет с его автографом.

Жадан преследует экипаж Назара и Ольги, останавливает его и обыскивает. Назар его бьет, но Андрей все же снимает слежку за Ольгой.

Купец делает так, чтобы Назара не брали ни на какую работу в Киеве, но Ольга приходит ему на помощь. А Карпо объявляет детям о намерении жениться.

Макарова сдает Безусу Стефана. Рогнеда приходит к ней инкогнито и хочет поработать в салоне под именем таинственной мадемуазель Готье в вуали.

Петр узнает, что Лариса посещает сына, и принимает против нее крайние меры. Кате стает известно, что Червинский снова покупает крепостных. Она ошеломляет бывшего пана, что у него на Червинку нет прав и что она выгоняет его из поместья.

Павлина уходит от Жадана вместе с Назаром. Купца бросают почти все друзья Кати. Что сделает девушка, когда узнает, на что пошел любимый, чтобы вернуть ее? Какое предложение у Жадана для Стефана?

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 17 и 18 серия: Что показали в сериале Сериал Крепостная 3 сезон – 17 и 18 серии на сайте СТБ уже 15.11.2021. О чем сюжет восемнадцатой и девятнадцатой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 17 и 18 серия: Что показали в сериале Сериал Крепостная 3 сезон – 17 и 18 серии на сайте СТБ уже 15.11.2021. О чем сюжет восемнадцатой и девятнадцатой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

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