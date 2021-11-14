Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года.

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Овен

Для Овнов неделя будет очень насыщена работой. Не стоит срываться на близких из-за напряжения. На выходных нужно найти себе занятие для расслабления

Телец

Новая неделя для Тельцов идеально подойдет для обучения и духовного развития. Возможно, вы встретите человека, который станет ментором в вашей жизни.

Близнецы

Финансово успешная неделя. Близнецы смогут получить незапланированный доход. Для этого придется много поработать и провести переговоры.

Рак

Раков ждут важные изменения в жизни ― они могут быть очень приятными, если вовремя воспользоваться своим шансом. На этой неделе будет обострена интуиция.

Лев

На этой неделе Львов могут недооценить на работе. Не стоит идти на конфликты с руководством ― ваши результаты скажут лучше любых слов.

Дева

Дев ждет насыщенная неделя, во время которой постоянно придется делать выбор, который повлияет на жизнь на месяцы вперед. Пора подумать о себе и своем будущем.

Весы

Для Весов эта неделя пролетит незаметно, а запомнится только самое приятное. Возможно, они встретят свою любовь, или любимый человек сделает приятный сюрприз.

Скорпион

Скорпионы легко воспринимают изменения в своей жизни, и эта неделя будет полна нового и интересного. Возможно, на работе «выстрелит» ваша идея, что только придаст энтузиазма.

Стрелец

Пора для Стрельцов сосредоточиться на карьере ― на этой неделе они могут почувствовать, что не все так спокойно на работе и что могут ее потерять. Следует внимательно проверять все предложения коллег.

Козерог

Для Козерогов наступает период, когда стоит взять отпуск и уделить время себе. Стоит сходить в бассейн, на шоппинг или просто уехать из города. Иначе вероятны нервные срывы на работе.

Водолей

Водолеи в течение недели будут много ездить, возможны новые приятные знакомства. За это время можно решить все вопросы, которые вас так волнуют, и исправить старые ошибки.

Рыбы

Рыбам на этой неделе может о себе напомнить давний знакомый. Эта встреча может повлиять на карьеру и личную жизнь. Возможны незапланированные расходы.

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