Гороскоп на 15 ноября 2021 года подскажет, кому звезды уготовили счастье и процветание, а кому стоит побороться за свою удачу. Читайте гороскоп на 15 ноября от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌неделю ‌с ‌15 ‌по‌ ‌21 ноября ‌2021‌ года

Овен

У Овнов будет возможность начать новую жизнь. Интуиция будет на высоком уровне. Но не следует принимать поспешных решений.

Телец

Новая неделя будет очень щедрой для Тельцов, а понедельник выдастся чрезвычайно продуктивным и принесет хорошие результаты.

Близнецы

Понедельник станет очень лёгким для Близнецов. Будет казаться, что все выходит на раз. Но возможны непредвиденные издержки.

Рак

Новая неделя для Раков может начаться с чувства тревоги. Следует держать эмоции под контролем ― лишние конфликты в понедельник могут очень изменить жизнь.

Лев

В понедельник Львам можно начинать новые проекты и дела. День благоприятен для решения проблем с документами и государственными учреждениями.

Дева

В понедельник кто-то может признаться в любви Девам. Возможно, это человек, от которого вы давно ждали нового шага.

Весы

В понедельник вам, возможно, придется совершать крупные финансовые операции. В этот день следует быть особенно осторожными и ответственными.

Скорпион

В понедельник Скорпионы могут встретить человека, который коренным образом изменит их жизнь к лучшему. Следует быть открытыми для встреч и новых друзей.

Стрелец

В понедельник Стрельцы могут почувствовать, что все дела обстоят не так, как надо. Сосредоточьтесь на целях и не отвлекайтесь по пустякам.

Козерог

Вам стоит подготовить романтический сюрприз для вашей второй половинки ― возможно, именно в этот день ему или ей понадобится ваша поддержка.

Водолей

Понедельник принесет Водолеям приятные сюрпризы. Вам следует довериться близким и слушать их советы. Они принесут нужные вам результаты.

Рыбы

Рыбы могут получить денежный перевод. Следует встретиться с друзьями — возможно, у них будет важная информация.

Больше по теме: Один день из жизни Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.