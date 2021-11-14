Гороскоп на 15 ноября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 15 ноября 2021 года подскажет, кому звезды уготовили счастье и процветание, а кому стоит побороться за свою удачу. Читайте гороскоп на 15 ноября от экстрасенсов СТБ.
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Овен
У Овнов будет возможность начать новую жизнь. Интуиция будет на высоком уровне. Но не следует принимать поспешных решений.
Телец
Новая неделя будет очень щедрой для Тельцов, а понедельник выдастся чрезвычайно продуктивным и принесет хорошие результаты.
Близнецы
Понедельник станет очень лёгким для Близнецов. Будет казаться, что все выходит на раз. Но возможны непредвиденные издержки.
Рак
Новая неделя для Раков может начаться с чувства тревоги. Следует держать эмоции под контролем ― лишние конфликты в понедельник могут очень изменить жизнь.
Лев
В понедельник Львам можно начинать новые проекты и дела. День благоприятен для решения проблем с документами и государственными учреждениями.
Дева
В понедельник кто-то может признаться в любви Девам. Возможно, это человек, от которого вы давно ждали нового шага.
Весы
В понедельник вам, возможно, придется совершать крупные финансовые операции. В этот день следует быть особенно осторожными и ответственными.
Скорпион
В понедельник Скорпионы могут встретить человека, который коренным образом изменит их жизнь к лучшему. Следует быть открытыми для встреч и новых друзей.
Стрелец
В понедельник Стрельцы могут почувствовать, что все дела обстоят не так, как надо. Сосредоточьтесь на целях и не отвлекайтесь по пустякам.
Козерог
Вам стоит подготовить романтический сюрприз для вашей второй половинки ― возможно, именно в этот день ему или ей понадобится ваша поддержка.
Водолей
Понедельник принесет Водолеям приятные сюрпризы. Вам следует довериться близким и слушать их советы. Они принесут нужные вам результаты.
Рыбы
Рыбы могут получить денежный перевод. Следует встретиться с друзьями — возможно, у них будет важная информация.
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